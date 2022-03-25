Украинские беженцы в Польше будут получать 500 злотых ежемесячно – условия

Как получить выплату на ребенка в Польше / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня
Украинцы, приехавшие в Польшу начиная с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+" с 26 марта.
Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.
Программа помощи предполагает государственную поддержку семей с детьми. Украинские семьи, имеющие несовершеннолетних детей на содержании, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть меньше 3 тыс. грн).
Отмечается, что выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS.
Для подачи заявления необходимо указать:
- номер PESEL;
- банковский счет;
- польский номер телефона;
Как снять наличные без комиссии в Польше?
Для держателей украинских карт сеть банкоматов Euronet, которая имеет аппараты Польши, Венгрии, Словакии и Румынии упразднила комиссию на снятие наличных.
Однако учтите, что комиссию за снятие денег за границей может снять ваш банк, поэтому уточните заранее, отменены ли эти взыскания именно в вашем финучреждении.
Также при снятии наличных денег учтите, что снимать нужно только в национальной валюте той страны, в которой вы находитесь. Если в польском банкомате вы захотите получить гривны вместо злотых, то банк снимет с вас комиссию за "динамическую конвертацию валюты".
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