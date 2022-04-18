Українці скаржаться на тарифи "Нової пошти" – за що платять зайві гроші

Українці скаржаться на тарифи "Нової пошти" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта
Українці скаржаться, що "Нова пошта" нарахувала їм величезні суми за зберігання посилок, які вони не могли забрати через війну.
Про це обурені користувачі пишуть у соцмережах.
Наприклад користувач Facebook Олег Назаренко у своєму пості та коментарях до нього розповів, що отримав посилку 26 березня і за зберігання йому нарахували цілих 230 грн.
Чоловік пише, що уточнював у компанії і йому казали про безоплатне зберігання.
"Нарахували за весь час. 230 грн за посилку 50 грн! Супер бізнес", – обурився чоловік.
Деякі інші користувачі у коментарях поділилися навпаки, позитивним досвідом. Наприклад Овсяниченко Наталья розповіла, що "Нова пошта" зробила переадресацію її відправлення у Трускавець усього за 1 грн.
Видання Vgorode розповідає, що Блогер та підприємець із Київщини Рита Бондаренко в Instagram написала, що після початку війни виїхала в іншу область і не змогла забрати посилку.
Нещодавно жінка повернулася додому і за чотири посилки, які прийшли 23 лютого їй довелося заплатити 1500 гривень, оскільки "Нова пошта" нарахувала величезну суму за зберігання.
Що відповіли у "Новій пошті"?
Представники компанії розповіли, послуга безкоштовного зберігання посилок діяла до 21 березня.
Після цієї дати зберігання здійснюється за звичною тарифікацією і платним воно стає з 8-го дня після того, як посилка приходить на відділення:
- за відправлення вагою до кілограма – 10 гривень на день;
- до 30 кілограм – 20 гривень на день;
- понад 30 кілограм – 30 гривень;
- для палет – 100 гривень.
"Нова пошта" повертає популярну послугу
З 28 березня "Нова пошта" відновила надання послуги кур’єрської доставки та забору товару.
Граничний час виклику кур’єра залежить від конкретного населеного пункту та комендантської години в ньому.
Зауважте, що кур’єрська доставка працюватиме щодня без вихідних, однак завжди на одну годину менше, ніж відділення.
"Сьогодні" також писали, як отримувати посилки "Нової пошти" швидше за інших і розповідали, як компанія видає посилки під час війни.