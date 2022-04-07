Українці в Європі: кому стане легше влаштуватися на роботу за фахом

Кому стане легше влаштуватися у Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські біженці зможуть підтверджувати свою кваліфікацію в Європі за спрощеною процедурою. Це дасть їм можливість працевлаштовуватися на кваліфіковану роботу.

Про це свідчать дані на сайті Єврокомісії.

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"Це допоможе тим, хто тікає від війни, знайти значущу роботу, а також полегшить їхню інтеграцію. Простий і більш узгоджений підхід до визнання кваліфікацій допомагає використовувати силу солідарності Єдиного ринку та відкривати можливості по всьому ЄС для тих, хто потребує", – заявив комісар Тьєррі Бретон.

Для того, щоб забезпечити швидке підтвердження кваліфікації, Єврокомісія пішла на такі кроки:

створила ресурсний центр з українських кваліфікацій, де можна обмінюватися інформацією;

на допомогу подоланню мовного бар'єру розробила інструмент електронного перекладу, який допоможе задовольнити попит на швидкий та надійний переклад з української;

забезпечила можливість повторної видачі цифрових дипломів.

Навіщо це потрібно?

Біженці в європейських країнах часто виконують роботу, набагато нижчу за їхню реальну кваліфікацію. Особливо це стосується жінок, які становлять більшість усіх біженців.

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Швидкий та простий механізм визнання кваліфікації допоможе цього уникнути.

Рекомендація ЄК стосується насамперед людей регульованих професій:

медсестри;

лікарі загальної практики;

вчителі;

педагогічний персонал.

Саме цих професій потребує країна, в яку приїхало багато біженців.

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Пільги для біженців

Автомобілі з українськими номерами отримали право безкоштовно їздити платними дорогами в чотирьох країнах Європи: Польщі, Болгарії, Німеччині та Словаччині.

Цей дозвіл діятиме доти, доки буде потреба допомагати українським біженцям.

Крім цього, Болгарія скасувала протоколи за порушення правил дорожнього руху, які вже скоїли українські автомобілісти з 24 лютого.

"Сьогодні" також писали, наскільки суворий до українців ринок праці Польщі та яких працівників катастрофічно не вистачає в цій країні.