Украинцы в Европе: кому станет легче устроиться на работу по профессии

Кому станет легче устроится в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинские беженцы смогут подтверждать свою квалификацию в Европе по упрощенной процедуре. Это даст им возможность трудоустраиваться на квалифицированную работу.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Еврокомиссии.
"Это поможет тем, кто бежит от войны, найти значимую работу, а также облегчит их интеграцию. Простой и более согласованный подход к признанию квалификаций позволяет использовать силу солидарности Единого рынка и открывать возможности по всему ЕС для нуждающихся", – заявил комиссар Тьерри Бретон.
Для того чтобы обеспечить быстрое подтверждение квалификации, Еврокомиссия пошла на такие шаги:
- создала ресурсный центр по украинским квалификациям, где можно обмениваться информацией;
- в помощь для преодоления языкового барьера разработала инструмент электронного перевода, который поможет удовлетворить спрос на быстрый и надежный перевод с украинского;
- обеспечила возможность повторной выдачи цифровых дипломов.
Зачем это нужно?
Беженцы в европейских странах часто заняты на работе, которая намного ниже реальной квалификации. Особенно это касается женщин, которые и составляют основную часть беженцев.
Быстрый и простой механизм признания квалификации поможет этого избежать.
Рекомендация ЕК касается в первую очередь людей регулируемых профессий:
- медсестры;
- врачи общей практики;
- учителя;
- педагогический персонал.
Именно в этих профессиях нуждается страна, в которую приехало много беженцев.
Льготы для беженцев
Автомобили с украинскими номерами получили право бесплатно ездить по платным дорогам в четырех странах Европы: Польше, Болгарии, Германии и Словакии.
Это разрешение будет действовать до тех пор, пока не отпадет потребность помогать украинским беженцам.
Кроме этого, Болгария отменила протоколы за нарушения ПДД, которые уже допущены украинскими автомобилистами с 24 февраля.
"Сегодня" также писали, насколько строг к украинцам рынок труда в Польше и каких сотрудников катастрофически не хватает в этой стране.