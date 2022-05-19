Українці в Чехії можуть втратити матеріальну допомогу — в чому причина

Українці можуть втратити можливість отримувати дотації від Чехії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські біженці, які безкоштовно отримують в місці проживання харчування та засоби гігієни, можливо, будуть позбавлені права отримувати також гуманітарну дотацію у розмірі 5 тис.крон (орієнтовно 200 євро).

Про це на засіданні парламентського комітету з соціальних питань повідомила заступник міністра праці Іва Мергаутова, повідомляє Радіо Прага.

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Таку інформацію містить поправка до закону "lex Ukrajina", що регулює правила прийому в Чехії українських біженців. Серед інших поправок – тепер власники житла, які безкоштовно поселили українців, отримуватимуть "дотації солідарності", навіть якщо біженці самі оплачують газ і електроенергію.

Нагадаємо, що наразі біженці з України мають право на отримання допомоги в розмірі 5 тис. крон (6,3 тис. грн) на покриття первинних витрат. Гроші виплачуються за місяць, протягом якого вони отримали візу захисту. Допомога може виплачуватися протягом ще 5 місяців, якщо біженець підтвердить відсутність інших джерел доходу.

Нові виплати у червні

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна у своєму інтерв'ю розповіла, що майже мільйон українців у червні отримають одноразову грошову допомогу.

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Йдеться про традиційну допомогу ветеранам Другої світової війни та зазвичай виплачують її до 9 травня, але у зв'язку з війною терміни зсунулись.

Українці можуть розраховувати на такі виплати:

від 612 грн – для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів та гетто;

– для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів та гетто; до 4421 грн - для інвалідів війни 1 групи та людей, які мають особливі заслуги перед Україною.

Лазебна наголосила, що цього разу гроші виплачуватимуть в умовах суворої конфіденційності, щоб не порушувати заходів безпеки.

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"Сьогодні" раніше писали, чому українські біженці можуть позбавити грошової допомоги у Польщі, а також розповідали все про життя в Чехії: вартість продуктів, транспорту, житла.