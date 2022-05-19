Украинцы в Чехии могут лишиться материальной помощи — в чем причина

Украинцы могут потерять возможность получать дотации от Чехии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские беженцы, бесплатно получающие в месте проживания питание и средства гигиены, возможно, будут лишены права получать также гуманитарную дотацию в размере 5 тыс. крон (ориентировочно 200 евро).

Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам сообщила заместитель министра труда Ива Мергаутова, сообщает Радио Прага.

Реклама

Такую информацию содержит поправка к закону "lex Ukrajina", что регулирует правила приёма в Чехии украинских беженцев. Среди других поправок теперь владельцы жилья, которые бесплатно поселили украинцев, будут получать "дотации солидарности", даже если беженцы сами оплачивают газ и электроэнергию.

Напомним, что беженцы из Украины имеют право на получение помощи в размере 5 тыс. крон (6,3 тыс. грн) на покрытие первичных расходов. Деньги выплачиваются за месяц, за который они получили визу защиты. Помощь может выплачиваться еще в течение 5 месяцев, если беженец подтвердит отсутствие других источников дохода.

Новые выплаты в июне

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная в своем интервью рассказала, что почти миллион украинцев в июне получат единовременную денежную помощь.

Реклама

Речь идет о традиционной помощи ветеранам Второй мировой войны и обычно выплачивают ее до 9 мая, но в связи с войной сроки сдвинулись.

Украинцы могут рассчитывать на такие выплаты:

от 612 грн — для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто;

— для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто; до 4421 грн — для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Украиной.

Лазебная подчеркнула, что на этот раз деньги будут выплачивать в условиях строгой конфиденциальности, чтобы не нарушать меры безопасности.

Реклама

"Сегодня" ранее писали, почему украинских беженцев могут лишить денежной помощи в Польше, а также рассказывали все о жизни в Чехии: стоимость продуктов, транспорта, жилья.