Українці зможуть отримати компенсацію за ще один вид нерухомості – деталі

Кабмін розширив список житла, за яке можна отримати компенсацію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
В Україні для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр.
Відповідні зміни до того, що можно в нього вносити ухвалив Кабмін.
Отже, у так званий Реєстр пошкодженого житла дозволили вносити навіть об'єкти незавершеного будівництва. Однак тут є умова – у вас має бути дозвільна документація на це будівництво.
Також такі об’єкти вноситимуть в реєстр лише у тому випадку, якщо там вже були зведені зовнішні та внутрішні несучі стіни.
Крім цього Кабмін дозволив по іншому фіксувати факт зруйнованого і пошкодженого житла, тепер не обов’язково надавати фото чи відео, можна скористатися супутниковими знімками, які підтверджують цей факт.
Що буде в Реєстрі пошкодженого житла?
До бази даних заноситимуть інформацію про:
- пошкоджене або зруйноване житло;
- власників пошкодженого або зруйнованого житла;
- збитки, завдані внаслідок пошкодження житла.
Власники зруйнованої нерухомості не можуть самостійно вносити зміни у Реєстр, адміністратором є Мінцифри.
Як подати інформацію?
Звичайні громадяни можуть подавати усю наявну інформацію про свій житловий об’єкт такими способами:
- через портал "Дія";
- через ЦНАП;
- через звернення до нотаріуса.
Вносити дані про пошкоджене війною майно в подальшому дасть вам змогу отримати за нього компенсацію. Про те, як зробити це через "Дію", ми розповіли тут.
"Сьогодні" також писали, як окупанти відбирають квартири у херсонців і розповідали, що треба знати про купівлю та продаж нерухомості під час війни.