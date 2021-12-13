Українців чекають масові підвищення: що буде із зарплатами у 2022 році

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В Україні вже анонсували підвищення заробітної плати бюджетникам у 2022 році, але питання оплати праці досі цікавить усіх українців.
"Сьогодні" разом з експертом розбирались, чи очікувати українцям підвищення зарплат у 2022 році.
За словами старшої економісти Центру економічний досліджень Олександри Коломієць, середня заробітна плата має стійку тенденцію до зростання з 2016 р.
"Навіть у кризовому 2020 р. відбулося зростання на 7,4%. Причому йдеться про зростання у реальному вимірі", – каже експерт.
Олександра Коломієць зазначає, що можна припустити, що тенденція до зростання заробітної плати збережеться і у 2022 році. До цього призведе і вакцинальна кампанія, яка призвела до позитивних зрушень у сфері зайнятості.
Найбільш позитивно на показнику середньої заробітної плати в економіці України у 2022 р. повинно позначитися суттєве підвищення зарплати медичним працівникам.
На думку економістки, нещодавнє підвищення мінімальної заробітної плати вплине на зростання оплати праці низькооплачуваних працівників, у бюджетному секторі – значної частки від усіх працівників, особливо на держслужбі.
Крім того, було анонсовано, що продовжиться поступове підвищення заробітних плат вчителям. Ці зрушення можуть зачепити і суміжні галузі.
Так, підвищення оплати праці медичних працівників у комунальних медичних закладах з великою ймовірністю призведе до зростання заробітної плати у працівників приватних лікарень і клінік. Те саме можна сказати і про освітні заклади, пояснює експерт.
"Крім того, чисто статистично на показник середньої заробітної плати в економіці може вплинути запуск правового режиму "Дія Сіті". Його резиденти повинні поступово переходити на загальний режим оподаткування праці і скорочувати частку працівників-ФОПів", – розповідає Коломієць.
Відтак, зарплати айтішників та працівників інших технологічних компаній поповнять офіційну статистику і підвищать середній показник оплати праці в цих сферах.
Прогноз Міністерства економіки
Згідно з консенсус-прогнозом Мінекономіки, у 2022 році середня зарплата зросте до 15 778 грн.
Експерти та аналітики також дали прогноз на декілька подальших років:
- у 2023 році середня зарплата становитиме 17 425 грн;
- у 2024 році середня зарплата становитиме 19 258 грн.
Зростання мінімальної зарплати також передбачене, оскільки за нормами європейських країн вона має становити близько 60% від середньої.
"Сьогодні" вже писали, скільки в середньому українці заробляють у 2021 році та кому в Україні готові платити 6 тисяч доларів.