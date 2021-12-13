Украинцев ждут массовые повышения: что будет с зарплатами в 2022 году

Украинцев ждет рост зарплаты в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже анонсировали повышение заработной платы бюджетникам в 2022 году, но вопрос оплаты труда интересует всех украинцев.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, ожидать ли повышения зарплат в 2022 году.

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По словам старшего экономиста Центра экономических исследований Александры Коломиец, средняя заработная плата имеет устойчивую тенденцию роста с 2016 году.

"Даже в кризисном 2020 году произошел рост на 7,4%. Причем говорится о росте в реальном измерении", – говорит эксперт.

Александра Коломиец отмечает: можно предположить, что тенденция роста заработной платы сохранится и в 2022 году. К этому приведет и кампания вакцинации против ковида, приведшая к положительным сдвигам в сфере занятости.

Наиболее благоприятно на показателе средней заработной платы в экономике Украины в 2022 году должно сказаться существенное повышение зарплаты медицинским работникам.

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По мнению экономиста, недавнее повышение минимальной заработной платы повлияет на рост оплаты труда низкооплачиваемых работников, особенно на госслужбе. Кроме того, было анонсировано, что продолжится постепенное повышение заработной платы учителям.

Эти сдвиги могут затронуть и смежные отрасли.

Так, повышение оплаты труда медицинских работников в коммунальных медицинских учреждениях с большой вероятностью приведет к росту заработной платы у работников частных больниц и клиник. То же можно сказать и об образовательных учреждениях, объясняет эксперт.

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"Кроме того, чисто статистически на показатель средней заработной платы в экономике может повлиять запуск правового режима "Дія. Сіті". Его резиденты должны постепенно переходить на общий режим налогообложения труда и сокращать долю работников-ФЛП", – рассказывает Коломиец.

Следовательно, зарплаты айтишников и работников других технологических компаний пополнят официальную статистику и повысят средний показатель оплаты труда в этих сферах.

Прогноз Министерства экономики

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, в 2022 году средняя зарплата вырастет до 15 778 грн.

Эксперты и аналитики также дали прогноз на несколько последующих лет:

в 2023 году средняя зарплата составит 17 425 грн;

в 2024 году средняя зарплата составит 19 258 грн.

Рост минимальной зарплаты также предусмотрен, так как по нормам европейских стран она должна составлять около 60% от средней.

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