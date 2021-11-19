На українців чекає нове подорожчання: якими продуктами варто запастися до свят

Такі продукти часто українці використовують у повсякденному житті / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця 2021 року для українців подорожчають популярні продукти харчування. За їжу доведеться платити набагато більше, незважаючи на те, що цього року фермери зібрали добрий урожай.

Як розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, ціни зростають через тарифи на газ для підприємств.

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"Зараз іде період цукроваріння, де активно використовується енергоносій. Якщо енергоносій у чотири рази дорожчий, ніж минулого року, цукор буде дешевшим? Соняшникова олія, курятина — все це використовує енергоносії і все це дуже подорожчало", – зазначив Пендзин.

За його словами, для українців на 2% подорожчає хліб, також зростуть ціни на сало та м'ясо. На вартість продуктів впливають не лише енергоносії, а й ціна на корм для тварин, а також скорочення обсягів виробництва.

Експерт прогнозує зростання цін на:

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соняшникову олію,

цукор,

м'ясо курей.

А за прогнозом директора аудиторської компанії Михайла Крапивки до кінця року продукти подорожчають на 5–15%. На їхню вартість вплине ажіотаж через свята – українці масово почнуть скуповувати товари, а це створить штучний дефіцит.

"Це обґрунтовано економічним принципом. Перед будь-якими святами підвищений попит на певні товари, продукти харчування. А коли попит зростає, з'являється можливість збільшити вартість, оскільки економіка інформаційна, і будь-яка інформація про підвищений попит завжди породжує зростання ціни. Це закономірно, так у нас відбувається щороку", – каже директор аудиторської компанії Михайло Крапивко.

Але подорожчають не всі продукти, а ті, які популярні для свят. Зокрема м'ясо, майонез, яйця, овочі, фрукти. Такі товари найчастіше українці використовують у повсякденному житті. Водночас, експерт звертає увагу на щомісячне подорожчання – воно становить приблизно 5%, але для українців це вже звичне.

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"Якщо говорити про економічний фактор значного подорожчання, то варто враховувати, що врожай зібраний, що може заважати постачанню товарів? Логістика в локдаун працює. Тому може зіграти виключно психологічний фактор, якщо люди почнуть масово все купувати, хоча дефіциту на товари немає", – пояснює Крапивко.

Отже, українцям вже зараз варто запастися потрібними товарами, щоби перед святами не переплачувати, стоячи у довгих чергах у супермаркетах.

Що з цінами?

В Україні змінилися ціни на бакалійні товари – з жовтня 2020 по жовтень 2021 року подешевшало лише пшоно. Порівняно з минулим роком воно коштує 17,48 грн за кг – дешевше на 2,3%.

Подорожчали й популярні ковбасні вироби – сардельки та сосиски. На них у листопаді ціна піднялася на 3,84%.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у листопаді різко підскочили ціни на сало. Вони стали найвищими за останні кілька років – за нього просять понад 185 грн/кг.