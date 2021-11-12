Для українців знову злетіли ціни на продукти: скільки доведеться платити у листопаді

Вартість продуктів залежить від цін на енергоносії

Зниження цін на продукти українцям найближчим часом "не світить" / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців за 2021 рік на 11% виросли ціни на продукти харчування. На них вплинув не лише коронавірус та локдаун, а і енергетична криза.

Про це повідомляє GSM info.

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Що подорожчає?

Експерти прогнозують підвищення цін на соняшникову олію. Зараз вона коштує 80 грн/літр. Таким чином, за рік ціна виросла на 70%. А в листопаді продукт подорожчає ще на 2-3%.

Цукор з початку 2021 року подорожчав у два рази. А у листопаді цей продукт може перейти межу у 26 грн.

У той же час, стабільною залишиться ціна на овочі борщового набору. Картоплю та буряк продаватимуть по 13 грн, капусту по 8 грн, а цибулю – по 10-11 грн.

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А ціни на ябкука вже подешевшали на 12% і далі будуть падати. Зараз у середньому за них просять 9,5 грн/кг.

Чому ростуть ціни?

Ціни на продукти залежать від вартості енергоносіїв. Наприклад, для випічки потрібен газ, щоб працювали печі та духовки. Також газ потрібен для просушки зерна, з якого і виготовляють борошно.

Таким чином, лише за останній рік, ціна хліба збільшилася на 18%, а тортів – взагалі на 80%.

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Вартість м'яса, також, залежить від енергоресурсів. Через нестачу кормів зменшилось поголів’я великої рогатої худоби, свиней та птиці. Свинина за останній рік додала в ціні 4%, курятина здорожчала на 6%, а яловичина – аж на 12%. Подорожчали й продукти тваринного походження, молоко і яйця, на 1% та 8% відповідно.

Через сезонність подорожчали овочі. Взимку у ціну на них буде закладено енергетичний фактор – щоб обігріти теплиці потрібно чимало електрики й газу.

Ціни на м'ясо

Покупці кажуть, що відчувають подорожчання, і переходять на дешевше м'ясо – свинину та курятину. Або купують раз на кілька місяців.

За кілограм яловичини продавці просять у середньому від 172 грн, за свинину – від 124 грн, куряче філе в середньому продають за 142 грн.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знизилися ціни на овочі – причиною стали морози, що насуваються. Тепер фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.