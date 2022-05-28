Українців чекає неприємний сюрприз: що буде з боргами за комуналку після війни

Розбираємось у головних питаннях щодо оплати комунальних послуг, які найбільше хвилюють українців
Несплата комунальних послуг може призвести до негативних наслідків для держави загалом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Під час війни українцям не нараховують пені за несплату комуналки, однак повністю від платежів ніхто не звільнив та й накопичені борги ніхто списувати не планує, оскільки без фінансування підприємства можуть просто закритися.
"Сьогодні" розповість вам, чому так важливо сплачувати за комунальні послуги під час війни, та відповість на інші нагальні питання.
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Так, з одного боку скасувати сплату за комуналку держава могла би, але тоді довелося би виділити з бюджету чималі гроші. Це можна прослідкувати за минулорічними даними: згідно зі статистикою Держстату у травні 2021 року українці спожили комунальних послуг на 17,1 млрд грн. З теперішнім щомісячним дефіцитом бюджету це завдання виконати просто нереально.
Без фінансування підприємства просто закриються
Як розповів в коментарі OBOZREVATEL експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, ситуація в Україні вже опинилася на критичному рівні. Загальна заборгованість, за його оцінками, уже становить близько 100 млрд грн.
Підприємство не може працювати, коли українці не платять. Це питання вже потрібно вирішувати на державному рівні.
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Що буде, якщо не платити за комуналку?
Хоч пеню на час війни і скасували, але борги ніхто списувати не планує. Як повідомляє OBOZREVATEL, після закінчення воєнного стану боржників чекають неприємні сюрпризи:
ваші карткові рахунки можуть заарештувати;
комунальні підприємства можуть через суд та виконавчу службу стягнути майно;