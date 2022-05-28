Українців чекає неприємний сюрприз: що буде з боргами за комуналку після війни

Несплата комунальних послуг може призвести до негативних наслідків для держави загалом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни українцям не нараховують пені за несплату комуналки, однак повністю від платежів ніхто не звільнив та й накопичені борги ніхто списувати не планує, оскільки без фінансування підприємства можуть просто закритися.

"Сьогодні" розповість вам, чому так важливо сплачувати за комунальні послуги під час війни, та відповість на інші нагальні питання.

Реклама

Так, з одного боку скасувати сплату за комуналку держава могла би, але тоді довелося би виділити з бюджету чималі гроші. Це можна прослідкувати за минулорічними даними: згідно зі статистикою Держстату у травні 2021 року українці спожили комунальних послуг на 17,1 млрд грн. З теперішнім щомісячним дефіцитом бюджету це завдання виконати просто нереально.

Без фінансування підприємства просто закриються

Як розповів в коментарі OBOZREVATEL експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, ситуація в Україні вже опинилася на критичному рівні. Загальна заборгованість, за його оцінками, уже становить близько 100 млрд грн.

Підприємство не може працювати, коли українці не платять. Це питання вже потрібно вирішувати на державному рівні.

Реклама

Що буде, якщо не платити за комуналку?

Хоч пеню на час війни і скасували, але борги ніхто списувати не планує. Як повідомляє OBOZREVATEL, після закінчення воєнного стану боржників чекають неприємні сюрпризи:

ваші карткові рахунки можуть заарештувати;

комунальні підприємства можуть через суд та виконавчу службу стягнути майно;

боржник може потрапити до Реєстру.

Що робити, коли ви дійсно не можете заплатити? Якщ у вас дійсно не має можливості заплатити за комунальні послуги, то вам варто: відразу звернутися до комунального підприємства;

попросити реструктуризувати борг;

оформити субсидію. Якщо щонайменше 30 днів не проживаєте у своїх квартирах та будинках, можна не платити за воду та газ, якщо немає лічильника. Якщо ж він є, то щомісяця повинні подавати показники, а якщо показники цього місяця відповідають даним минулого, нараховувати борг не будуть. Реклама Не стосується це опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території. Що робити, коли будинок зруйновано? Якщо під час війни ваш будинок було зруйновано, то борги за комунальні послуги списуються. Однак для цього потрібно повідомити поліцію про факт зруйнування житла. Цей документ дозволить надалі розраховувати розмір збитків, щоб добиватися компенсації. Суми в платіжках можуть перерахувати В тому випадку, коли ваша керівна компанія не виконує під час війни своїх зобов'язань у повному обсязі, ви можете скласти скаргу за участю кількох сусідів, вказати комунальну послугу, яка не виконується в повному обсязі, та надіслати виконавцю письмову скаргу. Закон твердить, що згідно з цією скаргою, він зобов'язаний її вивчити та провести перерахунок. Якщо перерахунку не буде, можна вимагати перерахунку через суд. Буває й таке, що витрати на комуналку може компенсувати місцева влада. Наприклад, у Харкові ухвалили рішення з місцевого бюджету покрити витрати всіх комунальних підприємств. Забирають гроші прикриваючись комуналкою