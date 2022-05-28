Украинцев ждет неприятный сюрприз: что будет с долгами за коммуналку после войны

Разбираемся в главных вопросах оплаты коммунальных услуг, которые больше всего волнуют украинцев
Неуплата коммунальных услуг может привести к негативным последствиям для государства в целом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Во время войны украинцам не начисляют пени за неуплату коммуналки, однако полностью от платежей никто не освободил и накопленные долги никто списывать не планирует, поскольку без финансирования предприятия могут просто закрыться.
"Сегодня" расскажет вам, почему так важно платить за коммунальные услуги во время войны и ответит на другие важные вопросы.
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Так, с одной стороны отменить уплату за коммуналку государство могло бы, но тогда пришлось бы выделить из бюджета немалые деньги. Это можно проследить по прошлогодним данным: согласно статистики Госстата в мае 2021 года украинцы потребили коммунальных услуг на 17,1 млрд грн. С нынешним ежемесячным дефицитом бюджета эту задачу выполнить просто нереально.
Без финансирования предприятия просто закроются
Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, ситуация в Украине уже на критическом уровне. Общая задолженность, по его оценкам, уже составляет около 100 млрд грн.
Предприятие не может работать, когда украинцы не платят. Этот вопрос уже нужно решать на государственном уровне.
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Что будет, если не платить за коммуналку?
Хоть пеню во время войны и отменили, но долги никто списывать не планирует. Как сообщает OBOZREVATEL, после окончания военного положения должников ждут неприятные сюрпризы:
ваши карточные счета могут быть арестованы;
коммунальные предприятия могут через суд и исполнительную службу взыскать имущество;