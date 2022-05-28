Украинцев ждет неприятный сюрприз: что будет с долгами за коммуналку после войны

Неуплата коммунальных услуг может привести к негативным последствиям для государства в целом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны украинцам не начисляют пени за неуплату коммуналки, однако полностью от платежей никто не освободил и накопленные долги никто списывать не планирует, поскольку без финансирования предприятия могут просто закрыться.

"Сегодня" расскажет вам, почему так важно платить за коммунальные услуги во время войны и ответит на другие важные вопросы.

Реклама

Так, с одной стороны отменить уплату за коммуналку государство могло бы, но тогда пришлось бы выделить из бюджета немалые деньги. Это можно проследить по прошлогодним данным: согласно статистики Госстата в мае 2021 года украинцы потребили коммунальных услуг на 17,1 млрд грн. С нынешним ежемесячным дефицитом бюджета эту задачу выполнить просто нереально.

Без финансирования предприятия просто закроются

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, ситуация в Украине уже на критическом уровне. Общая задолженность, по его оценкам, уже составляет около 100 млрд грн.

Предприятие не может работать, когда украинцы не платят. Этот вопрос уже нужно решать на государственном уровне.

Реклама

Что будет, если не платить за коммуналку?

Хоть пеню во время войны и отменили, но долги никто списывать не планирует. Как сообщает OBOZREVATEL, после окончания военного положения должников ждут неприятные сюрпризы:

ваши карточные счета могут быть арестованы;

коммунальные предприятия могут через суд и исполнительную службу взыскать имущество;

должник может попасть в Реестр.

Что делать, если вы не можете заплатить? Если у вас действительно нет возможности заплатить за коммунальные услуги, то вам стоит: сразу обратиться в коммунальное предприятие;

попросить реструктуризировать долг;

оформить субсидию. Если не менее 30 дней не проживаете в своих квартирах и домах, можно не платить за воду и газ, если нет счетчика. Если же он есть, то каждый месяц должны подавать показатели, а если показатели этого месяца соответствуют данным прошлого, начислять долг не будут. Реклама Это не касается отопления, платы за содержание дома и придомовой территории. Что делать, когда дом разрушен? Если во время войны ваш дом был разрушен, долги за коммунальные услуги списываются. Однако для этого нужно уведомить полицию о факте разрушения жилья. Этот документ позволит в дальнейшем рассчитывать размер ущерба, чтобы добиваться компенсации. Суммы в платежках могут пересчитать В том случае, если ваша управляющая компания не выполняет во время войны своих обязательств в полном объеме, вы можете составить жалобу с участием нескольких соседей, указать коммунальную услугу, которая выполняется в полном объеме, и отправить исполнителю письменную жалобу. Закон утверждает, что согласно этой жалобе, он обязан ее изучить и произвести перерасчет. Если перерасчета не будет, можно потребовать перерасчета через суд. Бывает и такое, что расходы на коммуналку могут компенсировать местные власти. К примеру, в Харькове приняли решение из местного бюджета покрыть расходы всех коммунальных предприятий. Забирают деньги прикрываясь коммуналкой