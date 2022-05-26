Українців у Польщі чекають зміни: про що попередила "Укрзалізниця"

Що зміниться для українців у Польщі / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Українці, які переїхали у Польщу через бойові дії, з 1 червня зможуть отримати безкоштовні квитки для поїздок країною лише на певних маршрутах.

Про такі зміни повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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Які маршрути польської залізниці безкоштовні

Як пояснили в "Укрзалізниці", з першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до цих міст:

Хелм;

Дорогуськ;

Люблін;

Грубешів;

Перемишль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

А от інші правила залізниці Польщі для наших громадян не змінились. Безкоштовно їздити в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон після 24 лютого і належать до однієї з цих груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Як отримати безкоштовний квиток

Сісти на поїзд можна за допомогою спеціального безкоштовного квитка. Його видають, якщо людина має при собі один з цих документів:

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закордонний паспорт громадянина України;

проїзний документ від "Укрзалізниці" на поїзд до Польщі;

повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Також документи, що підтверджують інвалідність, мають пред'являти люди з інвалідністю.

Українців у Європі чекають важливі зміни

Раніше "Сьогодні" писали, що нові правила для українських переселенців встановлюють Німеччина, Польща, Болгарія, Швеція та Чехія.

Тепер замість безкоштовного проїзду для українців запровадять пільговий. Наприклад, у Німеччині проїзний на всі види міського транспорту та регіональні поїзди коштуватиме 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме 7 євро.

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Крім того, правила проїзду для українців з 1 червня можуть змінитись і в тих країнах, які наразі не заявляли про такі плани.

"Сьогодні" розповідали і про те, що український уряд працює над тим, аби вже влітку наша країна приєдналася до роумінгового простору та єдиної зони платежів Євросоюзу. Читайте, як це зменшить витрати наших громадян.

Ми також писали про те, яку послугу для українців продовжили у Латвії, і які зміни пропонують у Німеччині, щоб прискорити визнання профкваліфікації українців.