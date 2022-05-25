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В українців за кордоном зменшаться витрати: що зміниться незабаром

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 08:55
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Розповідаємо, до чого планує приєднатися Українська держава невдовзі, щоб спростити умови й зменшити витрати українців в ЄС
Що зміниться для українців у ЄС
Що зміниться для українців у ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український уряд працює над тим, аби вже влітку наша країна приєдналася до роумінгового простору та єдиної зони платежів Євросоюзу.

Про те, як це допоможе нашим громадянам у ЄС, на засіданні Кабміну розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що зміниться для українців

Отже, Україна планує приєднатися до роумінгового простору ЄС. І ті українці, які змушені були покинути країну через війну з РФ, зможуть здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткової плати за це.

Крім того, це дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми, українськими тарифами.

Крім роумінгового простору, Україна вже влітку планує приєднатися до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

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Кожен, хто має банківський рахунок у країні-учасниці SEPA, має унікальний номер – IBAN. Його можна використовувати для всіх видів транзакцій. Власник такого рахунку може без жодних комісій робити перекази будь-якому іншому власнику рахунку, що зареєстрований у зоні SEPA.

Тобто, українці після приєднання до єдиної зони, також зможуть без комісій робити перекази у євро.

Шмигаль додав, що зараз в Україні впроваджуються європейські правила в усіх секторах економіки та сферах суспільних відносин, адже основна геополітична мета – вступ України до ЄС.

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Безкоштовний роумінг у ЄС для українців

Раніше ми розповідали, що 24 мобільні оператори ЄС та 3 українські оператори підписали заяву про надання безкоштовного роумінгу українцям. Послуга поширюється на міжнародні дзвінки ЄС-Україна.

Його запровадили на початку квітня терміном на 3 місяці.

Також всередині країн мобільні оператори окремо надають свої послуги для українців безоплатно. Наприклад, у Латвії дві компанії LMT і Tele2 ще на 3 місяці продовжили можливість телефонувати по Латвії та за кордон без плати за це.

Ми також писали, що у Німеччині пропонують певні зміни, аби прискорити визнання профкваліфікації українців. Це допоможе нашим громадянам швидше та легше влаштовуватися на роботу, деякі спрощення пропонують і для школярів.

Читайте також, що таке національний роумінг, та як до нього підключитись.

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