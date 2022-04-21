Для українців посилили валютні перекази: що змінилося

НБУ ввів нові валютні обмеження: кого торкнеться / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Національний банк України розпочав боротьбу з непродуктивним відпливом капіталу з країни у період воєнного стану, та ввів додаткові обмеження на транскордонні операції громадян.
Про це повідомляє пресслужб державного регулятора.
Що змінилося
Повідомляється, що фізособам залишається можливість здійснювати операції quasi cash (квазі-кеш), з використанням лише власної іноземної валюти та в межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті). Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні P2P-перекази.
До операцій quasi cash, за інформацією НБУ, належать:
- покупка криптовалют;
- поповнення брокерських чи форекс-рахунків;
- поповнення електронних гаманців;
- покупка подарункових сертифікатів;
- перекази на користь букмекерських компаній;
- оплата дорожніх чеків.
Нацбанк також дозволив фізособам у межах окремого ліміту в 100 тис. грн на місяць робити транскордонні Р2Р-перекази з банківських рахунків у національній валюті. У цьому операції quasi cash з відповідних рахунків тимчасово недоступні.
Навіщо потрібні зміни
У Національному банку України зазначають, що запровадження правил покращили кон'юнктуру валютного ринку, "що є необхідною передумовою для послаблення обмежень і надалі, а також зменшення тиску на міжнародні резерви України".
Зазначається, що значні обсяги купівлі валюти банками для розрахунків із міжнародними платіжними системами створюють певний додатковий тиск на валютний ринок.
Зокрема, у березні обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем склав 1,7 млрд доларів , а з початку квітня (станом на 18 квітня) – 0,9 млрд доларів.
Зміни НБУ торкнуться роботи платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків й оплати вартості товарів, робіт і послуг, які можуть проводитись без обмежень.
Війна, кредити та банки
Нещодавно НБУ опублікував відкритий лист до українських банків, у якому закликав фінансові установи запроваджувати кредитні канікули або реструктурувати заборгованості для клієнтів.
Як пояснив заступник голови НБУ Ярослав Матузка, фінансовий стан багатьох споживачів погіршився – багато українців втратили роботу під час війни.
Тому банки, небанківські установи та колекторські компанії не повинні тиснути на громадян, які опинилися в незавидному становищі через війну.
Раніше ми розповідали, як українці витрачають гроші під час війни, і писали, чому банки блокують гроші на рахунках українців.