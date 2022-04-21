Украинцам ужесточили валютные переводы: что изменилось

НБУ ввел новые валютные ограничения: кого коснется / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины начал борьбу с непродуктивным оттоком капитала из страны в период военного положения, и ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан.

Об этом сообщает пресс-служба государственного регулятора.

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Что изменилось

Сообщается, что у физлицах будет возможность совершать операции quasi cash (квази-кэш), сиспользованием только собственную иностраннной валюты и в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P-переводы.

К операциям quasi cash, по информации НБУ, относятся:

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покупка криптовалют;

пополнение брокерских или форекс-счетов;

пополнение электронных кошельков;

покупка подарочных сертификатов;

переводы в пользу букмекерских компаний;

оплата дорожных чеков.

Нацбанк также разрешил физлицам в пределах отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц делать трансграничные Р2Р-переводы с банковских счетов в национальной валюте. При этом операции quasi cash с соответствующих счетов временно недоступны.

Зачем нужны изменения

В Национальном банке Украины отмечают, что внедрения правил улучши конъюнктуру валютного рынка, "что является необходимой предпосылкой для ослабления ограничений и в дальнейшем, а также уменьшению давления на международные резервы Украины".

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Отмечается, что значительные объемы покупки валюты банками для расчетов с международными платежными системами создают определенное дополнительное давление на валютный рынок.

В частности, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил 1,7 млрд долларов, а с начала апреля (по состоянию на 18 апреля) – 0,9 млрд долларов.

Изменения НБУ коснутся работы платежных карточек за рубежом и в Украине для расчетов и оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут проводиться без ограничений.

Война, кредиты и банки

Недавно НБУ опубликовал открытое письмо к украинским банкам, в котором призвал финансовые учреждения вводить кредитные каникулы или реструктуризировать задолженности для клиентов.

Как объяснил замглавы НБУ Ярослав Матузка, финансовое состояние многих потребителей ухудшилось – многие украинцы потеряли работу во время войны.

Поэтому, банки, небанковские учреждения и коллекторские компании не должны давить на граждан, которые оказались в незавидном положении из-за войны.

Ранее мы рассказывали, как украинцы тратят деньги во время войны, и писали, почему банки блокируют деньги на счетах украинцев.