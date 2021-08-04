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Українцям з інвалідністю стало простіше купити квиток на потяг: "Укрзалізниця" змінила правила

4 серпня, 08:32

Ксенія Капустинська

Тепер особам з інвалідністю не потрібно реєструватися в органі соцзахисту, щоб придбати пільгові залізничні квитки онлайн

Пільгові квитки для осіб з інвалідністю тепер можна купувати без походів до чиновників / Фото: Сьогодні, Укрзалызниця

Українці з інвалідністю тепер можуть купити пільгові квитки на потяг у системі онлайн-бронювання "Укрзалізниці", просто надавши скан-копії документів. Раніше для цього мусили реєструватися через орган соціального захисту населення.

Для цього функцію купівлі пільгових залізничних квитків оновили за допомогою співпраці з Міністерством соціальної політики, передає пресслужба "Укрзалізниці".

Як це працює

Раніше українцям з інвалідністю перед купівлею пільгового квитка потрібно було зареєструватися в централізованому банку даних з проблем інвалідності. Робити це дозволялося виключно через орган соціального захисту населення, що вимагало особистої присутності.

В Україні загалом активно працюють на спрощенням життя людей з інвалідністю. Наприклад, тільки напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про введення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю. Зокрема:

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А сама "Укрзалізниця" нещодавно запустила першу в Україні інклюзивну електричку. Вагони електропотяга обладнані:

До того ж, в Україні підвищили пенсії з інвалідності для 31 тисячі осіб. Так, Кабінет міністрів ввів доплати до пенсій для осіб з інвалідністю першої групи. Доплачувати будуть тим, хто отримує менше 2200 гривень. Сума доплати – стільки, скільки не вистачає до 2200 гривень.

Нагадаємо, також з 2021 року в країні підвищили надбавки на догляд за дітьми з інвалідністю.

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