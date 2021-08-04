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Украинцам с инвалидностью стало проще купить билет на поезд: "Укрзализныця" изменила правила

4 августа, 08:32

Ксения Капустинская

Теперь лицам с инвалидностью не нужно регистрироваться в органе соцзащиты, чтобы приобрести льготные ж/д билеты онлайн

Льготные билеты для лиц с инвалидностью теперь можно покупать без походов к чиновникам / Фото: Сегодня, Укрзализныця

Украинцы с инвалидностью теперь могут купить льготные билеты на поезд в системе онлайн-бронирования "Укрзализныци", просто предоставив скан-копии документов. Раньше для этого приходилось регистрироваться через орган социальной защиты населения.

Для этого функцию покупки льготных железнодорожных билетов обновили с помощью сотрудничества с Министерством социальной политики, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Как это работает

Ранее украинцам с инвалидностью перед покупкой льготного билета нужно было зарегистрироваться в централизованном банке данных по проблемам инвалидности. Делать это разрешалось исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия.

В Украине в целом активно работают на упрощением жизни людей с инвалидностью. Например, только накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о введении социальных гарантий для лиц с инвалидностью. В частности:

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А сама "Укрзализныця" недавно запустила первую в Украине инклюзивную электричку. Вагоны электропоезда оборудованы:

Кроме того, в Украине повысили пенсии по инвалидности для 31 тысячи человек. Так, Кабинет министров ввел доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы. Доплачивать будут тем, кто получает меньше 2200 гривен. Сумма доплаты – столько, сколько не хватает до 2200 гривен.

Напомним, также с 2021 года в стране повысили надбавки по уходу за детьми с инвалидностью.

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