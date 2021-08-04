Украинцам с инвалидностью стало проще купить билет на поезд: "Укрзализныця" изменила правила

Теперь лицам с инвалидностью не нужно регистрироваться в органе соцзащиты, чтобы приобрести льготные ж/д билеты онлайн

Льготные билеты для лиц с инвалидностью теперь можно покупать без походов к чиновникам / Фото: Сегодня, Укрзализныця

Украинцы с инвалидностью теперь могут купить льготные билеты на поезд в системе онлайн-бронирования "Укрзализныци", просто предоставив скан-копии документов. Раньше для этого приходилось регистрироваться через орган социальной защиты населения.

Для этого функцию покупки льготных железнодорожных билетов обновили с помощью сотрудничества с Министерством социальной политики, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Как это работает

Человек с инвалидностью или его законный представитель могут пройти онлайн-регистрацию через электронный кабинет на сайте.

После этого нужно подать скан-копии необходимых документов. Делается это тоже на сайте, никуда ходить не нужно.

Затем данные внесут в реестр. Когда это произойдет, человек с инвалидностью сможет быстро покупать льготные билеты на сайте "Укрзализныци".

Ранее украинцам с инвалидностью перед покупкой льготного билета нужно было зарегистрироваться в централизованном банке данных по проблемам инвалидности. Делать это разрешалось исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия.

В Украине в целом активно работают на упрощением жизни людей с инвалидностью. Например, только накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о введении социальных гарантий для лиц с инвалидностью. В частности:

Реклама

право на обслуживание без очереди в кассах магазинов и банков, а также других местах, где предоставляют услуги, теперь закреплено законодательно;

взрослых и детей с инвалидностью будут быстрее пропускать через границу;

некоторые из них смогут получить дополнительную реабилитационную помощь.

А сама "Укрзализныця" недавно запустила первую в Украине инклюзивную электричку. Вагоны электропоезда оборудованы:

местами для людей на инвалидных колясках;

пандусами;

кнопками вызова поездной бригады;

указателями со шрифтом Брайля.

Кроме того, в Украине повысили пенсии по инвалидности для 31 тысячи человек. Так, Кабинет министров ввел доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы. Доплачивать будут тем, кто получает меньше 2200 гривен. Сумма доплаты – столько, сколько не хватает до 2200 гривен.

Напомним, также с 2021 года в стране повысили надбавки по уходу за детьми с инвалидностью.