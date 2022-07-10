Українцям дозволили не платити за одну комунальну послугу — яку саме

Послуга повʼязана з газом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Деяких споживачів газу можуть звільнити від плати за його розподіл.
Про це заявили у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Зокрема, в умовах воєнного стану за постачання газу можна не сплачувати:
- якщо внаслідок військових дій була пошкоджена інфраструктура і облгази не можуть виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи;
- споживачам, які мали пошкоджений об'єкт газоспоживання або внутрішньобудинкову систему газопостачання.
Однак, нагадаємо, загалом українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів і повинні платити за послуги. Накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі.
Комуналка подешевшає?
Верховна Рада прийняла закон, за яким передбачено спрощення процедури утеплення багатоквартирних будинків (№ 6485), що, зі свого боку, суттєво зменшить комунальні витрати і споживання газу.
Законопроєкт спрощує процедуру розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності та фінансування робіт, які потрібні для термомодернізації будівлі.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що деякі українці залишаться без тепла взимку. Все через те, що в окремих населених пунктах окупанти пошкодили інфраструктуру і відремонтувати централізоване постачання до кінця 2022 року не вдасться.
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