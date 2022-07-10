Украинцам разрешили не платить за одну коммунальную услугу — какую именно

Услуга связана с газом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторых потребителей газа могут освободить от платы за его распределение.

Об этом заявили в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Так, в условиях действия военного положения за доставку газа можно не платить:

если в результате военных действий была повреждена инфраструктура и облгазы не могут выполнять свои обязательства по обеспечению круглосуточного доступа к газораспределительной системе;

потребителям, которые имели поврежденный объект газопотребления или внутридомовую систему газоснабжения.

В этих двух случаях плата за распределение газа не будет начисляться, но только на время отсутствия круглосуточного доступа к газораспределительной системе.

Однако напомним, что в целом украинцы во время войны не освобождаются от уплаты коммунальных платежей и должны платить за услуги. Накопленные долги придется погашать в полном объеме.

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Коммуналка подешевеет?

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощение процедуры утепления многоквартирных домов (№ 6485), что, в свою очередь, позволит существенно снизить коммунальные расходы и потребление газа.

Законопроект упрощает процедуру рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мер по энергоэффективности и финансированию работ, которые требуются для термомодернизации здания.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что некоторые украинцы останутся без тепла зимой. Все из-за того, что в отдельных населенных пунктах оккупанты повредили инфраструктуру и отремонтировать централизованные сети до конца 2022 года не удастся.

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