Українцям нарахують додаткові виплати – хто зможе отримати

Мінсоцполітики шукає додаткове фінансування для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Мінсоцполітики ведуть переговори з міжнародними партнерами, щоб надати додаткову грошову допомогу українцям під час війни.

Як розповіла голова міністерства Марина Лазебна в інтерв'ю УНІАН, на фінансову підтримку можуть розраховувати найбільш вразливі категорії українців.

Реклама

За словами Лазебної, це категорії, які у відомстві визначили ще на початку пандемії COVID-19, після ретельного аналізу:

багатодітні родини;

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;

старші люди з низькими доходами.

За кожну з цих категорій відповідатиме певна міжнародна організація, яка й надаватиме виплати українцям. Зокрема, підтримати людей, які цього потребують, погодилися в: ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітній продовольчій програмі, Міжнародному Комітеті Червоного Хреста, Міжнародній організації з міграції.

"Узгоджені програми на загальну суму 9,6 млрд гривень", – зазначила Марина Лазебна.

Реклама

Загалом планують надати від 2200 до 2500 грн понад двом мільйонам українців, що постраждали внаслідок війни. Виплати будуть або одноразовими, або надаватимуться до 3 місяців.

"Ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо розвивати таку співпрацю з усіма зацікавленими партнерами", – додала очільниця Мінсоцполітики.

Як уже підтримали українців?

За словами міністерки, від початку повномасштабного військового вторгнення Росії у відомстві спростили правила для евакуації людей на безпечні території в Україні чи за кордоном. Зняли також обмеження на ввезення гуманітарної допомоги.

Реклама

Кількість переселенців за останні кілька місяців зросла на 2,8 млн людей – це ті, що офіційно зареєструвались як ВПО в Україні. Ще значна частина громадян залишається на тимчасово окупованих територіях і потребує допомоги, це і люди, які залишилися в деокупованих містах.

Українцям продовжують виплачувати усі 35 видів соцдопомоги, які передбачені законодавством. Це пенсії, субсидії, пільги на оплату житлово-комунальних послуг та інші виплати.

Додалася до переліку також допомога на проживання переселенцям – 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей і 2000 грн – для всіх решта.

Міжнародні виплати

Раніше "Сьогодні" писали, на яку міжнародну допомогу можуть розраховувати українці, що змушені були покинути рідні домівки через війну. Програми реалізують у співпраці з українським урядом, але одночасно людина може отримувати лише один вид підтримки.

Зокрема, це може бути 2500 грн фінансової допомоги від місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України. Багатодітні сім’ї та сім’ї, де є дитина з інвалідністю, можуть отримати 2200 грн на особу в рамках програми ЮНІСЕФ "Спільно".

Агентство ООН у справах біженців надає тримісячну грошову допомогу в розмірі 2200 грн для осіб, які перемістилися на територію Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей та зареєстровані як ВПО.

Фінансову підтримку надає Всесвітня продовольча програма ООН – 2220 грн на особу. Таку ж суму для переселенців може виплатити Міжнародна організація з міграції (MOM) в рамках багатоцільової програми грошової допомоги.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) впроваджує проєкт з багатоцільової грошової допомоги для ВПО. Деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових обов'язків.

Дізнайтеся також, чого очікувати від курсу долара і євро найближчим часом, і яка ситуація з цінами на заправках OKKO, WOG, Shell, БРСМ-Нафта.