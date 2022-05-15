Украинцам начислят дополнительные выплаты – кто сможет получить

Минсоцполитики ищет дополнительное финансирование для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Минсоцполитики ведут переговоры с международными партнерами, чтобы предоставить дополнительную денежную помощь украинцам во время войны.

Как рассказала глава министерства Марина Лазебная в интервью УНИАН, на финансовую поддержку могут рассчитывать наиболее уязвимые категории украинцев.

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По словам Лазебной, это категории, определенные в ведомстве еще в начале пандемии COVID-19, после тщательного анализа:

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

пожилые люди с низкими доходами.

За каждую из этих категорий будет отвечать определенная международная организация, которая будет предоставлять выплаты украинцам. В частности, поддержать людей, которые в этом нуждаются, согласились в: ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирной продовольственной программе, Международном Комитете Красного Креста, Международной организации по миграции.

"Согласованы программы на общую сумму 9,6 млрд гривен", – отметила Марина Лазебная.

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В целом планируют предоставить от 2200 до 2500 грн для более двух миллионов украинцев, пострадавших из-за войны. Выплаты будут либо разовыми, либо будут предоставляться до 3-х месяцев.

"Мы не останавливаемся на этом и продолжаем развивать такое сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами", – добавила глава Минсоцполитики.

Как поддержали украинцев?

По словам министра, с начала полномасштабного военного вторжения России в ведомстве упростили правила для эвакуации людей на безопасные территории в Украине или за рубежом. Сняли также ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

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Число переселенцев за последние несколько месяцев возросло на 2,8 млн человек – это те, которые официально зарегистрировались как ВПЛ в Украине. Еще значительная часть граждан остается на временно оккупированных территориях и нуждается в помощи, это и люди, оставшиеся в деоккупированных городах.

Украинцам продолжают выплачивать все 35 видов соцпомощи, предусмотренные законодательством. Это пенсии, субсидии, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие выплаты.

Добавилась в список также помощь на проживание переселенцам – 3000 грн для лиц с инвалидностью и детей и 2000 грн – для всех остальных.

Международные выплаты

Ранее "Сегодня" писали, на какую международную помощь могут рассчитывать украинцы, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за войны. Программы реализуют в сотрудничестве с украинским правительством, но одновременно человек может получать только один вид поддержки.

В частности, это может быть 2500 грн финансовой помощи от миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины. Многодетные семьи и семьи, где есть ребенок с инвалидностью, могут получить 2200 грн на человека в рамках программы ЮНИСЕФ "Совместно".

Агентство ООН по делам беженцев предоставляет трехмесячную денежную помощь в размере 2200 грн для лиц, которые переместились на территорию Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей и зарегистрированы как ВПЛ.

Финансовую поддержку оказывает Всемирная продовольственная программа ООН – 2220 грн на человека. Такую же сумму переселенцам может выплатить Международная организация по миграции (MOM) в рамках многоцелевой программы денежной помощи.

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) внедряет проект по многоцелевой денежной помощи для ВПЛ. Некоторым украинцам могут выплатить от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий при выполнении своих служебных обязанностей.

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