Україна вперше отримала британську нафту

Компанія почала прийом нафти в нафтотранспортну систему для подальшого транспортування. Колаж: "Сьогодні"

"Укртранснафта" вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається у Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія).

Про це повідомляє прес-служба "Укртранснафта".

"Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод", – повідомили в компанії.

Нафта транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса-Кременчук".

Схема системи магістральних нафтопроводів України

Відтак "Укртранснафта" збільшила корзину сортів нафти, що транспортувалися нафтотранспортною системою України, до восьми.

Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже семи сортів імпортної нафти:

Urals;

Azeri Light;

Bakken;

El Sharara;

WTI;

Saharan Blend;

Flotta Gold.

Поставки алжирської нафти

Україна у червні 2021 року на тлі проблем з білоруськими нафтопродуктами також вперше здійснила поставку алжирської нафти сорту Saharan Blend для Кременчуцького НПЗ. По Україні алжирська нафта транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса – Кременчук".

Зараз Україна імпортує 80% автомобільного пального. Тому на тлі загрози дефіциту білоруського пального, експорт якого становить майже половину нашого ринку нафтопродуктів, знову стало актуальним питання його заміни.

Алжир входить до спису лідерів світової нафтогазовидобувної галузі. Ця країна займає сьоме місце серед провідних експортерів газу і сімнадцяте серед експортерів нафти. Держава є членом Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Форуму країн-експортерів газу.

Нагадаємо, "трубу Медведчука" передали в управління державної "Укртранснафті".

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