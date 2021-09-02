Украина впервые получила британскую нефть

Компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки. Коллаж: "Сегодня"
"Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).
Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафта".
"После проверки качественных показателей сырья, компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод",– сообщили в компании.
Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".
Таким образом, "Укртранснафта" увеличила корзину сортов нефти, которые транспортировались нефтетранспортной системой Украины, до восьми.
Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже семи сортов импортной нефти:
- Urals;
- Azeri Light;
- Bakken;
- El Sharara;
- WTI;
- Saharan Blend;
- Flotta Gold.
Поставки алжирской нефти
Украина в июне 2021 года на фоне проблем с белорусскими нефтепродуктами также впервые осуществила поставку алжирской нефти сорта Saharan Blend для Кременчугского НПЗ.
Сейчас Украина импортирует 80% автомобильного топлива. Поэтому на фоне угрозы дефицита белорусского топлива, экспорт которого составляет почти половину нашего рынка нефтепродуктов, вновь стал актуальным вопрос его замены.
Алжир входит в список лидеров мировой нефтегазодобывающей отрасли. Эта страна занимает седьмое место среди ведущих экспортеров газа и семнадцатое среди экспортеров нефти. Государство является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Форума стран-экспортеров газа.
Напомним, "трубу Медведчука" передали в управление государственной "Укртранснафте".
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