Украина впервые получила британскую нефть

Компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки. Коллаж: "Сегодня"

"Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафта".

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод",– сообщили в компании.

Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

Схема системы магистральных нефтепроводов Украины

Таким образом, "Укртранснафта" увеличила корзину сортов нефти, которые транспортировались нефтетранспортной системой Украины, до восьми.

Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже семи сортов импортной нефти:

Urals;

Azeri Light;

Bakken;

El Sharara;

WTI;

Saharan Blend;

Flotta Gold.

Поставки алжирской нефти

Украина в июне 2021 года на фоне проблем с белорусскими нефтепродуктами также впервые осуществила поставку алжирской нефти сорта Saharan Blend для Кременчугского НПЗ.

Сейчас Украина импортирует 80% автомобильного топлива. Поэтому на фоне угрозы дефицита белорусского топлива, экспорт которого составляет почти половину нашего рынка нефтепродуктов, вновь стал актуальным вопрос его замены.

Алжир входит в список лидеров мировой нефтегазодобывающей отрасли. Эта страна занимает седьмое место среди ведущих экспортеров газа и семнадцатое среди экспортеров нефти. Государство является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Форума стран-экспортеров газа.

Напомним, "трубу Медведчука" передали в управление государственной "Укртранснафте".

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