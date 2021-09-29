Україна внесла острів в Карибському морі в список офшорних зон

Кабмін додав ще один острів до офшорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів додав до переліку офшорних зон юрисдикцію Сінт-Мартен.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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"До українського переліку офшорних зон додали юрисдикцію Сінт-Мартена – острова в Карибському морі", – написав Гончаренко.

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Сінт-Мартен це країна в складі Нідерландів, яка розташована в південній частині однойменного острова в Карибському морі.

Офшор – держава з особливими умовами ведення бізнесу для зарубіжних фірм і компаній, серед них – низькі або нульові податки, прості правила корпоративної звітності і управління. А також вони надають можливість приховати справжніх власників бізнесу.

Для чого оновлюють перелік офшорів

Перелік офшорних зон оновлюється для підвищення ефективності державного фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначила перелік "юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів прозорості оподаткування". До нього відносяться Співдружність Домініки, Ніуе, Сінт-Мартен, Тринідад і Тобаго та Ангілья.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано шість законопроєктів – президентський і альтернативні – про податкову амністію, яка повинна покласти край грошей під матрацом.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, чи потрібно декларувати квартири і машини. Також повідомляли, кому доведеться розкрити доходи і здатися податковій.