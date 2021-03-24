Податкова амністія в Україні: чи потрібно декларувати квартири та машини

В Україні гряде податкова амністія, в рамках якої і багаті громадяни, і не дуже мусять будуть подати "нульову декларацію", тобто одноразово задекларувати активи фізосіб. Про походження цих доходів питати не будуть. Тому сайт "Сьогодні" спробував розібратися, чи потрібно декларувати придбані раніше квартири та машини?

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В законі чітко не прописано, яке майно буде вважатися "придбаним за рахунок доходів, з яких не сплачено податки або сплачено не в повній мірі". Наприклад, чи будуть вважатися таким майном квартири, куплені за готівку багато років тому, до появи вимоги про те, що угоди понад 50 тисяч гривень необхідно проводити через банк?

З іншого боку, на сьогодні в Україні взагалі не існує обов'язкового декларування майна фізособами. Це зобов'язані робити тільки чиновники та інші особи, які підпадають під закон "Про запобігання корупції". Однак під час податкової амністії фізособи повинні будуть декларувати і майно. Для цього передбачать спеціальну форму декларації. Отже, це може стати плавним переходом від декларування доходів до декларування майна, як це існує, зокрема, в розвинених країнах.

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"Згідно із законом, і сьогодні подавати декларації про доходи повинні всі платники податків-фізособи. Але механізмів контролю за цим нема. Інформацію про найманих працівників подає роботодавець, ті, хто працює неофіційно, теж не подають декларацій. А ті, хто повинен декларувати доходи – бізнес, самозайняті люди, повинні звітувати тільки про доходи, а не про майно, яким вони володіють. Але схоже, все йде до того, що люди повинні будуть звітувати і по майну теж. А, наприклад, в Америці все декларується – і квартири, і машини . І там податкова служба контролює всіх, а не тільки роботодавців, як у нас", – каже адвокат Андрій Шульгін.

Як перевірятимуть фізосіб – теж поки невідомо. Андрій Шульгін звертає увагу, що перевірки фізосіб на сьогодні взагалі не проводяться. І той факт, що людина не платить податки з доходів, може виявитися, тільки якщо вона сама в цьому зізнається або хтось її "здасть" (наприклад, сусіди розкажуть про те, що квартира здається).

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Щоб перевіряти відповідність доходів і витрат фізосіб, потрібно серйозно змінювати законодавство, а цими законопроектами такі нововведення не передбачені.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, кому доведеться розкрити доходи і здатися податковій.

Нагадаємо, зараз у Верховній Раді зареєстровано п'ять альтернативних законопроектів до президентського проекту про податкову амністію, який вже рекомендував прийняти фінансовий комітет парламенту.

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