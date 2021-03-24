Не тільки багатії. Кому доведеться розкрити доходи та здатися податковій

Податкова амністія в Україні, яка планується вже на літо 2021 року, стосуватиметься не тільки багатіїв. Про подання "нульової декларації" доведеться задуматися і багатьом відносно небагатим українцям, йдеться в статті сайту "Сьогодні".

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Ось лише неповний список тих, кому доведеться відзвітувати про доходи та майно:

підприємці , які не "світили" для податкової значну частину своїх доходів;

, які не "світили" для податкової значну частину своїх доходів; наймані працівники, які отримують зарплати в конвертах ;

; українці, які їздять на заробітки за кордон ;

; самозайняті особи ;

; ті, хто не зареєстровані як підприємці, але по суті ведуть підприємницьку діяльність, наприклад здають квартири в оренду.

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Передбачається, що після добровільного декларування майно, про яке стане відомо податковій з декларацій, буде вважатися "стартовою базою". І кожен наступний рік податківці будуть порівнювати вартість придбаного майна (квартир, машин, грошей на рахунках) з розміром офіційних доходів, з яких сплачено податки.

Нагадаємо, зараз у Верховній Раді зареєстровано аж п'ять альтернативних законопроектів до президентського проекту про податкову амністію, який вже рекомендував прийняти фінансовий комітет парламенту.

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