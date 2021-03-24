Легалізація "чорної готівки": чи є лазівки в податковій амністії

У Верховній Раді зареєстровано шість законопроектів – президентський і альтернативні – про податкову амністію, яка повинна покласти край грошам під матрацом. І хоча про походження цих доходів питати не будуть, сайт "Сьогодні" спробував розібратися, куди подіти "чорний нал"?

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Згідно із законопроектами, готівка не підлягає "нульовому декларуванню". Але це зовсім не лазівка. Якщо в майбутньому людина захоче використати велику суму готівки для серйозної покупки, їй доведеться доводити банку і податковій, що з цих грошей було сплачено податки.

"У цій схемі взагалі готівка як джерело підтвердження майбутніх покупок не розглядається. Вважається, якщо у людини є офіційні доходи, з яких сплачено податки, ці гроші повинні лежати в банку. Тож якщо у когось зараз є готівка, ці гроші можна віднести в банк. Легалізувати ті гроші, які лежать в банку, не потрібно. Банк сам перевіряє джерело походження тих грошей, які надходять на рахунок клієнта. Як правило, в банку вимагають, щоб сума надходжень не перевищувала трирічної суми доходів, з яких сплачено податки. Тобто можуть зажадати трирічну декларацію або довідку про доходи з місця роботи", – розповідає економічний експерт Олексій Кущ.

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Для тих, у кого готівки виявиться більше, аніж можна підтвердити декларацією про доходи чи довідкою з місця роботи за 3 роки, в законопроектах передбачений інший спосіб легалізації – купівля спеціальних ОВДП.

Ці ОВДП випускатимуть під час одноразового декларування, до 20 червня 2022 року. Щоб купити ці облігації, потрібно буде все одно віднести готівку в банк і розмістити на спеціальному рахунку, який буде відкриватися саме для декларування. Ймовірно, походженням грошей, які надходять на спеціальний рахунок, банк цікавитися не буде, хоча точні правила ще має розробити Нацбанк.

"Із законопроекту випливає, що це буде якийсь спеціальний випуск ОВДП. І в умовах цього спеціального випуску може бути прописаний спрощений порядок заведення грошей під ці цінні папери, які випускаються для легалізації тіньових капіталів", – вважає Олексій Кущ.

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На ці гроші на ім'я клієнта банк придбає спеціальні облігації. І клієнт повинен заплатити державі внесок (податок) в розмірі 2,5% від номінальної вартості ОВДП. Якими будуть умови розміщення цих ОВДП, поки невідомо. Якщо вони будуть випускатися під звичайні відсотки, навіть за вирахуванням внеску, людина отримає прибуток приблизно як від розміщення на депозиті. Але можна припустити, що держава вирішить заощадити і розмістити спеціальні ОВДП під 0%. В такому разі вийде, що людина, що декларує "чорний нал", просто заплатить державі податок у розмірі 2,5% суми.

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