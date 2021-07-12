Україна протягне без траншу МВФ до наступної весни – експерт

Справитися з осіннім піком виплат за державним боргом допоможе інша фінансова програма, вважає аналітик

За програмою stand-by траншу може вже й не бути / Фото: AFP

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця літа може виділити Україні 2,7 млрд доларів за загальним розподілом SDR у розмірі 650 млрд доларів. Ці гроші не будуть кредитом і допоможуть Україні здійснити пікові виплати за зовнішнім боргом, заплановані на вересень. Тому питання отримання наступного траншу від МВФ знову стане надактуальним лише навесні 2022 року.

Таку думку в коментарі сайту "Сьогодні" висловив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Метою загального розподілу є "задоволення довгострокових глобальних потреб у резервах у ході найглибшої кризи із часів Великої депресії". Отже, для України та інших країн ці кошти не будуть кредитом. Кошти підтримають валютні резерви країни. У підсумку Україна зможе легко пройти пікові виплати за зовнішніми зобов'язаннями", – пояснив Шевчишин.

Він нагадав, що Київ і МВФ погодили позиції з низки питань, необхідних для кредитування за чинною програмою. Йдеться, зокрема, про антикорупційну реформу і реформу корпоративного управління.

Раніше заявляли, що Україна отримає черговий транш кредиту, якщо в країні:

знову почне працювати Національне антикорупційне бюро;

буде введена кримінальна відповідальність за неправдиве і невчасне декларування;

буде прийнята нова редакція законопроєкту про Вищу раду правосуддя.

"В результаті за цим напрямком процес залишається на паузі, і, ймовірно, у перспективі йтиметься про нову програму кредитування. Втім, гострої потреби в коштах до весни вже не буде, тому в України будуть можливості виконати вимоги МВФ", – вважає Шевчишин.

Нагадаємо, наразі Україна перебуває в 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без рішення про перегляд програми stand-by. Наразі ведуться переговори про новий перегляд програми. Після нього рішення про транш буде приймати Рада директорів МВФ. Однак багато аналітиків припускають, що Україна в 2021 році, найімовірніше, вже не отримає транш за програмою stand-by.

Про що ще говорять в Україні та світі 12 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":