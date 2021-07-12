Украина протянет без транша МВФ до следующей весны – эксперт

Справиться с осенним пиком выплат по государственному долгу поможет другая финансовая программа, считает аналитик

По программе stand-by транша может уже и не быть / Фото: AFP

Международный валютный фонд (МВФ) до конца лета может выделить Украине 2,7 млрд долларов в рамках общего распределения SDR в размере 650 млрд долларов. Эти деньги не будут кредитом и к тому же помогут Украине справиться с пиковыми выплаты по внешнему долгу, которые запланированы на сентябрь. Поэтому вопрос получения следующего транша от МВФ снова станет очень актуальным только к весне 2022 года.

Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Целью общего распределения является "удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии". Таким образом, для Украины и других стран эти средства не будут кредитом. Средства поддержат валютные резервы страны. В результате Украина сможет с легкостью пройти пиковые выплаты по внешним обязательствам", – объяснил Шевчишин.

Он напомнил, что Киев и МВФ согласовали позиции по ряду вопросов, необходимых для кредитования в рамках действующей программы. Речь идет в том числе об антикоррупционной реформе и реформе корпоративного управления.

Ранее заявлялось, что Украина получит очередной транш кредита, если в стране:

снова начнет работать Национальное антикоррупционное бюро;

будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование;

будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия.

"В результате по данному направлению процесс остается на паузе и, вероятно, в перспективе речь будет идти о новой программе кредитования. Впрочем, острой потребности в средствах до весны уже не будет, поэтому у Украины будут возможности выполнить требования МВФ", – считает Шевчишин.

Напомним, сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.

13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by. Теперь ведутся переговоры о новом пересмотре программы. После него решение о транше будет принимать Совет директоров МВФ. При этом многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by.

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