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Україна відмовилась від експорту соціально важливих товарів (список)

Валерія Стрільчук
7 березня, 14:03
Україна тимчасово припиняє експорт деяких товарів в умовах війни

Україна зупиняє експорт деяких товарів / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

У воєнний період в Україні деякі заклади закриваються, а ціни зростають. У такий нестабільний час український уряд прийняв рішення про зупинку експорту соціально важливих товарів.

Про це йдеться у постанові уряду №207.

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Які товари тимчасово не експортуватимуть

Згідно з постановою, нульові квоти на експорт вводяться на такі товари:

  • жива худоба;
  • морожене м'ясо великої рогатої худоби;
  • м'ясо та м'ясні субпродукти;
  • жито;
  • овес;
  • гречка;
  • просо;
  • цукор;
  • харчова сіль.

Які ще зміни

Також Кабмін оновив перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню. До них віднесли:

  • пшеницю;
  • суміш пшениці та жита;
  • кукурудзу;
  • куряче м'ясо;
  • курячі яйця;
  • соняшникову олію.

Що буде з доларом

"Сьогодні" дізналися у експертів, що за умови, якщо бойові дії в Україні продовжуватимуться з 7 по 13 березня, то курс продажу долара в Україні на готівковому чорному ринку може зростати. Купівля валюти проходитиме за високим курсом, проте офіційний курс залишиться незмінним.

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На жаль, експерти мають песимістичні настрої щодо курсу долара в Україні після того, як настане мир.

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