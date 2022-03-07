Залишитися без грошей та роботи: чи можуть українців звільняти під час війни з РФ

Розповідаємо, чи можуть компанії звільнити співробітника під час воєнного стану та що робити, якщо це сталося

Що робити, якщо звільнили з роботи під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українців не можуть звільняти з роботи або відправляти у неоплачувану відпустку під час воєнного стану. За такі дії роботодавець може понести покарання, передбачене українським законодавством.

Про це повідомляється на сайті Вікна Новини.

Реклама

Так, за словами корпоративного юриста Віталія Дацюка, якщо роботодавець звільняє працівника через воєнний стан в Україні, а компанія не може забезпечити людину роботою та заробітною платою, і якщо це безпідставно, передбачені Кодексом законів про працю, то звільнення розглядатиметься як кримінальне правопорушення.

Звільненому співробітнику краще дочекатися закінчення війни і тоді вже поскаржитися на звільнення у відповідні правоохоронні органи. Згідно з Кримінальним кодексом, роботодавець може понести покарання статті 172 – Грубе порушення законодавства про працю.

В умовах війни з Російською Федерацією багато українців відмовилися від офіційної роботи через те, що були призвані до лав збройних сил. Як пояснює керівник консалтингової компанії UDC Юрій Балога, мобілізація – також не привід для компанії звільняти співробітника.

Реклама

"Якщо працівник мобілізується, його не мають права звільняти, за ним зберігається середньомісячний розрахунок, йому повинні виплачувати заробітну плату. Чи це компенсуватиметься від держави — поки що неясно, але мало б компенсуватися" , Розповів Балога.

Крім того, у роботодавця немає причин примусово відправити працівника у відпустку за власний рахунок під час воєнного стану.

За словами першого заступника начальника управління Держпраці у Закарпатській області Василя Грицика, умови обмежені "Указом Президента Про запровадження воєнного стану в Україні".

Реклама

В Указі обмежено певні права, визначені Конституцією України у статтях 42, 43, 44.

Але стаття 45 тут не передбачено і, в принципі, за працівниками залишається право на щорічну відпустку.

У приватному бізнесі Наразі рекомендується роботодавцям використовувати всі правові механізми, щоб зберегти за працівником його місце роботи.

Чи потрібно оплачувати комуналку під час війни?

Війна в Україні – не привід не оплачувати комунальні послуги, Але деякі послаблення все ж таки є – за прострочення оплати платежів не нараховується жодна пеня та штрафи.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишев підтвердив, що Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної чи неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану.

Тобто, ви можете оплачувати комуналку по можливості, а якщо її немає – зробити це після війни.

"Сьогодні" також писали, як отримати пенсію під час війни, і розповідали, як світ допомагає нам боротися з ворогом.