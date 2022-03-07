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Залишитися без грошей та роботи: чи можуть українців звільняти під час війни з РФ

Дарина Зінова Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 11:42
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Розповідаємо, чи можуть компанії звільнити співробітника під час воєнного стану та що робити, якщо це сталося
Що робити, якщо звільнили з роботи під час війни
Що робити, якщо звільнили з роботи під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українців не можуть звільняти з роботи або відправляти у неоплачувану відпустку під час воєнного стану. За такі дії роботодавець може понести покарання, передбачене українським законодавством.

Про це повідомляється на сайті Вікна Новини.

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Так, за словами корпоративного юриста Віталія Дацюка, якщо роботодавець звільняє працівника через воєнний стан в Україні, а компанія не може забезпечити людину роботою та заробітною платою, і якщо це безпідставно, передбачені Кодексом законів про працю, то звільнення розглядатиметься як кримінальне правопорушення.

Звільненому співробітнику краще дочекатися закінчення війни і тоді вже поскаржитися на звільнення у відповідні правоохоронні органи. Згідно з Кримінальним кодексом, роботодавець може понести покарання статті 172 – Грубе порушення законодавства про працю.

В умовах війни з Російською Федерацією багато українців відмовилися від офіційної роботи через те, що були призвані до лав збройних сил. Як пояснює керівник консалтингової компанії UDC Юрій Балога, мобілізація – також не привід для компанії звільняти співробітника.

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"Якщо працівник мобілізується, його не мають права звільняти, за ним зберігається середньомісячний розрахунок, йому повинні виплачувати заробітну плату. Чи це компенсуватиметься від держави — поки що неясно, але мало б компенсуватися" , Розповів Балога.

Крім того, у роботодавця немає причин примусово відправити працівника у відпустку за власний рахунок під час воєнного стану.

За словами першого заступника начальника управління Держпраці у Закарпатській області Василя Грицика, умови обмежені "Указом Президента Про запровадження воєнного стану в Україні".

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В Указі обмежено певні права, визначені Конституцією України у статтях 42, 43, 44.

Але стаття 45 тут не передбачено і, в принципі, за працівниками залишається право на щорічну відпустку.

У приватному бізнесі Наразі рекомендується роботодавцям використовувати всі правові механізми, щоб зберегти за працівником його місце роботи.

Чи потрібно оплачувати комуналку під час війни?

Війна в Україні – не привід не оплачувати комунальні послуги, Але деякі послаблення все ж таки є – за прострочення оплати платежів не нараховується жодна пеня та штрафи.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишев підтвердив, що Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної чи неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану.

Тобто, ви можете оплачувати комуналку по можливості, а якщо її немає – зробити це після війни.

"Сьогодні" також писали, як отримати пенсію під час війни, і розповідали, як світ допомагає нам боротися з ворогом.

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