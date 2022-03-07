Украина отказалась от экспорта социально важных товаров (список)

Украина прекращает экспорт некоторых товаров / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня
В военный период в Украине некоторые заведения закрываются, а цены растут. В такое нестабильное время украинское правительство приняло решение об остановке экспорта социально важных товаров.
Об этом говорится в постановлении правительства №207.
Какие товары временно не будут экспортировать
Согласно постановлению, нулевые квоты на экспорт вводятся на следующие товары:
- живой скот;
- мороженое мясо крупного рогатого скота;
- мясо и мясные субпродукты;
- рожь;
- овес;
- гречка;
- просо;
- сахар;
- пищевая соль.
Какие еще изменения
Также Кабмин обновил перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию. К ним отнесли:
- пшеницу;
- смесь пшеницы и ржи;
- кукурузу;
- куриное мясо;
- куриные яйца;
- подсолнечное масло.
Что будет с долларом
"Сегодня" узнали у экспертов, что при условии, если боевые действия в Украине будут продолжаться с 7 по 13 марта, то курс продажи доллара в Украине на наличном черном рынке может расти. Покупка валюты будет проходить по высокому курсу, однако официальный курс останется неизменным.
К сожалению, у экспертов есть пессимистические настроения относительно курса доллара в Украине после того, как наступит мир.
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