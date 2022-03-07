Украина отказалась от экспорта социально важных товаров (список)

Украина прекращает экспорт некоторых товаров / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

В военный период в Украине некоторые заведения закрываются, а цены растут. В такое нестабильное время украинское правительство приняло решение об остановке экспорта социально важных товаров.

Об этом говорится в постановлении правительства №207.

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Какие товары временно не будут экспортировать

Согласно постановлению, нулевые квоты на экспорт вводятся на следующие товары:

живой скот;

мороженое мясо крупного рогатого скота;

мясо и мясные субпродукты;

рожь;

овес;

гречка;

просо;

сахар;

пищевая соль.

Какие еще изменения

Также Кабмин обновил перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию. К ним отнесли:

пшеницу;

смесь пшеницы и ржи;

кукурузу;

куриное мясо;

куриные яйца;

подсолнечное масло.

Что будет с долларом

"Сегодня" узнали у экспертов, что при условии, если боевые действия в Украине будут продолжаться с 7 по 13 марта, то курс продажи доллара в Украине на наличном черном рынке может расти. Покупка валюты будет проходить по высокому курсу, однако официальный курс останется неизменным.

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К сожалению, у экспертов есть пессимистические настроения относительно курса доллара в Украине после того, как наступит мир.

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