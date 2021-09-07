Україна може взяти під контроль "Північний потік – 2", або Чому нам не страшний шантаж Росії

Українська ГТС готова поборотися з "Північним потоком - 2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує шантажувати Європу і Україну, нібито має намір припинити користуватися нашою транзитною трубою. Причому все це відбувається на тлі рекордної вартості блакитного палива в ЄС – до 620 доларів. Та ще й недавно газопостачальні компанії оприлюднили вересневий прайс, в якому річна ціна газу підскочила.

Все перелічене не вселяє українцям оптимізму, але експерти стверджують, що все не так погано.

Наприклад, виявилося, за європейськими нормами для управління "Північним потоком 2" знадобиться незалежний від "Газпрому" оператор. І якнайкраще на цю роль підходить саме українська компанія, яка управляє газотранспортною системою. Тож українці можуть спробувати взяти скандальний російський газогін під контроль.

Мережа підземних сховищ в Україні дає змогу регулювати рівномірність газопостачання. Особливо в сезони, коли стрибають температурні показники. Крім того, ми маємо змогу оптимізувати навантаження трубопроводів. Ну, і звісно ж, складувати ресурс тоді, коли ціна на ринку найнижча.

Наприклад у газосховищі у Львівський області зараз зберігається 18 мільярдів кубів газу. Для розуміння – стільки на рік вистачить споживачам сусідньої Польщі. У цьому найбільшому в Європі газосховищі зберігають ресурс близько тридцяти країн. Загалом українські сховища вміщають 31 млрд кубів газу.

Перспектива хабів

Експерти вважають, що Україна мала б активніше розвивати так звану "хабову" модель ринку на базі підземних газосховищ.

Хаб – це фактично склад, у якому всі охочі зберігають свій ресурс, а за потреби – дістають у будь-який зручний момент. Торгівля при цьому здійснюється на різні періоди – від доби до кількох років. На базі хабів формують індекси цін на газ.

І, схоже, Україна вже почала розвивати цей напрям.

"Починаючи з 2020 року, ми спостерігаємо дуже велику активність і зацікавленість у наших послугах зі зберігання природного газу з боку компаній-нерезидентів України. Сьогодні таких в "Укртрансгазі" вже 105 компаній", – каже т. в. о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома.

Вітчизняні підземні сховища будуть затребувані навіть у тому разі, якщо Росія відмовиться від нашої транзитної труби, чим активно нині шантажує.

Не замерзнемо

Однак насамперед більшість українців цікавить опалювальний сезон та чи достатньо ресурсу завантажила Україна.

"Уряд поставив завдання – забезпечити до початку опалювального сезону щонайменше 17 млрд метрів кубічних. Так ось, я маю сказати, що це завдання уряду вже виконано. До початку опалювального сезону ми очікуємо мати в наших газосховищах близько 19 млрд кубічних метрів", – стверджує Перелома.

А для безперебійного проходження опалювального періоду в країні потрібно від 8 до 10 мільярдів кубів газу.

Аби продовжити термін ефективної експлуатації підземних сховищ, зробити їх більш екологічними й технологічними, цього року провели ремонти та відновлювальні роботи. На це виділили 800 мільйонів гривень.

"Укртрансгаз" повністю готовий до опалювального сезону. На сьогодні ми вже практично фіналізували наші роботи, які пов'язані з перебійною роботою в осінньо-зимовий період", – каже Володимир Рудко, головний інженер АТ "Укртрансгаз".

Тож українці будуть з теплом і природнім газом.

Щодо надійності української ГТС, то , генеральний директор оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон пояснив, що українська та російська ГТС будувалися одночасно, та за статистикою на українській неприємних інцидентів траплялося значно менше.

"Казати, що наша ГТС знаходиться в гіршому стані, ніж російська ГТС, – це не коректно. Наскільки я знаю, за статистикою інцидентів української ГТС, у нас їх у вісім разів менше, ніж на території Російської Федерації", – пояснив він.



На капітальні інвестиції, ремонти й технічне обслуговування лише в першому півріччі виділили 3,5 мільярди гривень. І до кінця року інвестиції сягнуть позначки в 6 мільярдів.

Невдачі "Газпрому"

До речі, наша газова труба – більш гнучка й ефективна. У разі якогось інциденту оператор ГТС миттєво переключить постачання газу на іншу з чотирьох труб. Це і дратує Москву. Особливо на тлі численних невдач із будівництвом скандального газогону "Північний потік – 2".

Зокрема минулого тижня німецький суд постановив, що газопровід має відповідати європейському законодавству. Виробник

газу, транзитер і компанія, що розподіляє паливо, мають бути роз’єднані. Як це відбулося минулого року в "Нафтогазі". І тут Україна може запропонувати свої послуги з управління "Північним потоком – 2".

"Якщо цей новий власник буде проводити конкурс на оператора цієї компанії, ми подивимося – може ми теж візьмемо участь. Нам потрібно думати – як розвивати наш бізнес, створювати нові додаткові надходження до державного бюджету", – каже генеральний директор оператора газотранспортної системи Сергій Макогон.

Ну, а поки Україна разом із союзниками намагається розбити монополію газпрому на європейському ринку. Зокрема, пропонує Варшаві зберігати газ, що постачатиметься з LNG-терміналу у Свіноуйсьце, в українських сховищах. Таку саму пропозицію Київ зробив і країнам Балтії.

"Вони будують "балтійську трубу", так звану, вони побудували LNG-термінал у Свіноуйсьце, планують будувати новий термінал у Гданську, у них побудовані нові інтерконнектори з балтійськими країнами, – каже Макогон.

Нагадаємо, раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, що російський газопровід "Північний потік – 2" не має зараз запрацювати, бо наразі Росія не готова грати за європейськими правилами.

Водночас у Німеччині запропонували російському "Газпрому" продати газопровід "Північний потік – 2", щоб обійти правила ЄС. Вони вважають, що "газову директиву Євросоюзу можна обійти шляхом продажу російського газопроводу іншому сертифікованому оператору".

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