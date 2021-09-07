Украина может взять под контроль "Северный поток – 2", или Почему нам не страшен шантаж России

Украинская ГТС готова сразиться с "Северным потоком - 2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает шантажировать Европу и Украину, якобы намерена прекратить пользоваться нашей транзитной трубой. Причем все это происходит на фоне рекордной стоимости голубого топлива в ЕС – до 620 долларов. Да еще недавно газоснабжающие компании обнародовали сентябрьский прайс, в котором годовая цена газа подскочила.

Все перечисленное не вселяет украинцам оптимизма, но эксперты утверждают, что все не так плохо.

К примеру, оказалось, что по европейским нормам для управления "Северным потоком 2" понадобится независимый от "Газпрома" оператор. И как нельзя лучше на эту роль подходит именно украинская компания, управляющая газотранспортной системой. Поэтому украинцы вполне могут попытаться взять скандальный российский газопровод под контроль.

Кроме того, сеть подземных хранилищ в Украине позволяет регулировать равномерность газоснабжения. Особенно в сезоны, когда прыгают температурные показатели, и мы можем оптимизировать нагрузку трубопроводов. А также есть возможность складировать ресурс, когда цена на рынке низкая.

Например, в газохранилище в Львовской области в данный момент хранится 18 млрд кубов газа. Для понимания – столько в год хватит потребителям соседней Польши. В этом крупнейшем в Европе газохранилище хранят ресурс около тридцати стран. В целом украинские хранилища вмещают 31 млрд кубов газа.

Перспектива хабов

Эксперты считают, что Украина должна активно развивать так называемую "хабовую" модель рынка на базе подземных газохранилищ.

Хаб – это фактически склад, в котором все желающие храняют свой ресурс, а при необходимости – получают в любой удобный момент. Торговля при этом осуществляется на разные периоды – от суток до нескольких лет. На базе хабов формируют индексы цен на газ.

И, похоже, Украина уже начала развивать данное направление.

"Начиная с 2020 года, мы наблюдаем очень большую активность и заинтересованность в наших услугах по хранению природного газа со стороны компаний-нерезидентов Украины. Сегодня таких у "Укртрансгаза" уже 105 компаний", – говорит врио гендиректора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

Отечественные подземные хранилища будут востребованы даже в том случае, если Россия откажется от нашей транзитной трубы, чем активно сейчас шантажирует.

Не замерзнем

Однако в первую очередь большинство украинцев интересует отопительный сезон и достаточно ли ресурса загрузила Украина.

"Правительство поставило задачу – обеспечить к началу отопительного сезона не менее 17 млрд метров кубических. Так вот, я должен сказать, что это задача правительства уже выполнена. К началу отопительного сезона мы ожидаем иметь в наших хранилищах около 19 млрд кубических метров", – утверждает Перелома.

А для бесперебойного прохождения отопительного периода в стране требуется от 8 до 10 млрд кубов газа.

Чтобы продлить срок эффективной эксплуатации подземных хранилищ, сделать их более экологичными и технологическими, в этом году провели ремонт и восстановительные работы. На это выделили 800 миллионов гривен.

"Укртрансгаз" полностью готов к отопительному сезону. На сегодня мы уже практически финализировали наши работы, которые связаны с перебойной работой в осенне-зимний период", – говорит Владимир Рудко, главный инженер АО "Укртрансгаз".

Поэтому украинцы будут с теплом и природным газом.

Что касается надежности украинской ГТС, то генеральный директор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон пояснил, что украинская и российская газотранспортные системы строились одновременно, и по статистике на украинской неприятных инцидентов случалось гораздо меньше.

"Говорить, что наша ГТС находится в худшем состоянии, чем российская ГТС, – это не корректно. Насколько я знаю, по статистике инцидентов на украинской ГТС, у нас их в восемь раз меньше, чем на территории Российской Федерации", – пояснил он.

На капитальные инвестиции, ремонты и техническое обслуживание только в первом полугодии выделили 3,5 миллиарда гривен. И до конца года инвестиции достигнут отметки в 6 млрд.

Неудачи "Газпрома"

Кстати, наша газовая труба – более гибкая и эффективная. В случае какого-либо инцидента оператор ГТС мгновенно переключит поставки газа на другую из четырех труб. Это и раздражает Москву. Особенно на фоне многочисленных неудач со строительством скандального газопровода "Северный поток – 2".

В частности на прошлой неделе немецкий суд постановил, что газопровод должен соответствовать европейскому законодательству. Производитель газа, транзитер и компания, распределяющая топливо, должны быть разделены. Как это произошло в прошлом году в "Нафтогазе". И здесь Украина может предложить свои услуги по управлению "Северным потоком – 2".

"Если новый владелец будет проводить конкурс на оператора этой компании, мы посмотрим – может мы тоже примем участие. Нам нужно думать – как развивать наш бизнес, создавать новые дополнительные поступления в государственный бюджет", – говорит генеральный директор оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

Ну, а пока Украина вместе с союзниками пытается разбить монополию Газпрома на европейском рынке. В частности, предлагает Варшаве хранить газ, который будет поставляться с LNG-терминала в Свиноуйсце, в украинских хранилищах. Такое же предложение Киев сделал и странам Балтии.

"Они строят балтийскую трубу, так называемую, они построили LNG-терминал в Свиноуйсце, планируют строить новый терминал в Гданьске, у них построены новые интерконнекторы с балтийскими странами, – рассказал Сергей Макогон.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как Россия не готова играть по европейским правилам.

Тем временем в Германии предложили российскому "Газпрому" продать газопровод "Северный поток – 2", чтобы обойти правила ЕС. Они считают, что "газовую директиву Евросоюза можно обойти путем продажи российского газопровода другому сертифицированному оператору".