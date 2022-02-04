Загроза війни близько? Чи стане Польща "притулком" для українських заробітчан

Польща готова до потоку трудових мігрантів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українські заробітчани не втрачають можливостей заробити у Польщі, а паніка навколо можливої військової загрози з боку Росії може ще більше підсилити потік трудових мігрантів до сусідньої країни. Проте там, кажуть, готові до напливу працівників.

Про це "Сьогодні" повідомляють в аналітичному центрі агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Поки паніки через велику кількість повідомлень про військове вторгнення Росії на територію України немає. Проте як стверджує генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич, у Польщі постійно створюються нові місця, а попит на різні вакансії зріс на 90% у порівнянні з 2020 роком.

Якщо раніше у січні-лютому було затишшя, то зараз фактично кожна галузь польської промисловості стикається із дефіцитом робочої сили: у січні 2022 року вакансій у 5 разів більше, ніж в аналогічний період минулого року. На польському ринку великий потенціал незадоволеного попиту, — стверджує Томаш Богдевич.

Тож великі агенції з працевлаштування, що загартовані досвідом у 2014-2015 роках, наразі готові до прийняття великої кількості трудових мігрантів з України.

Те ж саме стверджує прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo. Він повідомив, що з часу анексії Криму Польща стала притулком для мільйонів українців через агресивну політику Росії.

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Він не бачить проблем і з потенційним зростанням трудової міграції з України через непередбачувану ситуацію.

Заробітчани повинні сплачувати до бюджету податки

Українських заробітчан зобовʼязали сплачувати податки на зароблене за кордоном. Ставка для тих країн, з якими підписано міждержавну угоду, становить різницю між 19,5% і місцевим податком. За несплату українцям загрожує адміністративна відповідальність.

Сума податку складається з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

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Розглянемо на конкретному прикладі: якщо країна, в якій працює українець, має податкову ставку, приміром, 10%, то в Україні заробітчанин сплатить тільки різницю, а це — 9,5%.

Нагадаємо, українські заробітчани 2021 року переказали в країну 15,03 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж за січень-грудень 2020 року (11,98 млрд доларів).

Раніше ми також розповідали історію про заробітчанина, який знайшов свій прихисток у Німеччині, а також розбиралися в питанні, чому українські лікарі масово їдуть до Німеччини.