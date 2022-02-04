Угроза войны близко? Станет ли Польша "убежищем" для украинских заробитчан

Польша готова к потоку трудовых мигрантов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские заробитчане не упускают возможности заработать в Польше, а паника вокруг возможной военной угрозы со стороны России может еще больше усилить поток трудовых мигрантов в соседнюю страну. Однако там, говорят, готовы к наплыву работников.

Об этом "Сегодня" сообщают в аналитическом центре агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Пока паники из-за большого количества сообщений о военном вторжении России на территорию Украины нет. Однако как утверждает генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич, в Польше постоянно создаются новые места, а спрос на разные вакансии вырос на 90% по сравнению с 2020 годом.

Если раньше в январе-феврале было затишье, то сейчас фактически каждая отрасль польской промышленности сталкивается с дефицитом рабочей силы: в январе 2022 вакансий в 5 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. На польском рынке большой потенциал неудовлетворенного спроса, утверждает Томаш Богдевич.

Поэтому крупные агентства по трудоустройству, закаленные опытом в 2014-2015 годах, готовы к принятию большого количества трудовых мигрантов из Украины.

То же самое утверждает и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанскому изданию El Mundo. Он сообщил, что со времени аннексии Крыма Польша стала убежищем для миллионов украинцев из-за агрессивной политики России.

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Он не видит проблем и с потенциальным ростом трудовой миграции из Украины из-за непредсказуемой ситуации.

Заробитчане должны платить налоги в бюджет

Украинских заробитчан обязали платить налоги на заработанное за границей. Ставка для стран, с которыми подписано межгосударственное соглашение, составляет разницу между 19,5% и местным налогом. За неуплату украинцам грозит административная ответственность.

Сумма налога состоит из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%.

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Рассмотрим на конкретном примере: если страна, в которой работает украинец, имеет налоговую ставку, например, 10%, то в Украине работник выплатит только разницу, а это — 9,5%.

Напомним, украинские заробитчане в 2021 году перевели в страну 15,03 млрд. долларов, что на 25,4% больше, чем за январь-декабрь 2020 года (11,98 млрд. долларов).

Ранее мы также рассказывали историю о заробитчанине, который нашел свое пристанище в Германии, а также разбирались в вопросе, почему украинские врачи массово уезжают в Германию.