Збитки від війни непомірні! Скільки коштуватиме відновлення України кожному з нас

На відновлення України з теперішніми масштабами руйнувань нам знадобиться щонайменше два роки і 100 млрд доларів.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Так, на сьогодні Росія пошкодила орієнтовно 30% інфраструктури: постраждали 300 мостів, 8 тис. км. доріг, десятки залізничних мостів, на відновлення яких потрібно мінімум два роки. Міністр зауважив, що вже розпочали деякі ремонтні роботи в районах, які тепер знову перебувають під контролем українських військ.

"Якщо говорити про дороги, мости і житлові будинки, я вважаю, що майже все можна відновити за два роки… якщо всі працюватимуть швидко", – сказав він.

Кубраков сказав, що він очікує, що західні країни підтримають відновлення України.

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"Є кілька джерел, які розглядаються. По-перше, це активи Російської Федерації, які зараз заморожені майже у всіх великих країнах", – додав він.

Заморожені активи РФ передадуть Україні

В найближчі два-три роки заморожені активи Росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі.

У короткостроковій перспективі ніхто не хоче здійснювати транзакції з російським Центробанком, оскільки це інститут, який потрапив під санкції. Проте згодом, вважає експерт, знайдуться сірі та чорні контрагенти, які не боятимуться санкцій і будуть робити транзакції, і справді можна буде продати частину золотовалютних резервів, що залишилася незаблокованою.

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Як заявив раніше радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, йдеться про більш ніж 300 мільярдів доларів.

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