Убытки от войны непомерны! Сколько будет стоить восстановление Украины каждому из нас

На восстановление Украины нужны немалые средства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На восстановление Украины с нынешними масштабами разрушений нам понадобится не менее двух лет и 100 млрд долларов.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

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Так, на сегодняшний день Россия повредила ориентировочно 30% инфраструктуры: пострадали 300 мостов, 8 тыс. км. дорог, десятки железнодорожных мостов, на восстановление которых уходит минимум два года. Министр отметил, что уже приступили к некоторым ремонтным работам в районах, которые теперь снова находятся под контролем украинских войск.