Збитки непомірні! Чому РФ "не потягне" війну з Україною

"У бюджеті РФ утворюватиметься колосальна діра, адже більшість надходжень забезпечує саме нафта. А щоб її зменшити, потрібно буде скоротити соціальні витрати", – зазначив він .

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Дефолт близько

Якщо за місяць до 4 травня РФ не виплатить борги у доларах, то це можна буде вважати дефолтом. Про це повідомили в міжнародному кредитному агентстві Moody's.

Як пояснюють в агентстві, 4 квітня РФ здійснила виплати за двома облігаціями зі строком погашення в 2022 і 2042 роках у рублях, а не в доларах США. А це означає зміну умов платежу відносно початкових контрактів за облігаціями. І відповідно, якщо до 4 травня Росія не виконає умови контрактів, то це може вважатися дефолтом.

"Облігаційні контракти не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів. Хоча єврооблігації, випущені після 2018 року, дозволяють за певних умов здійснювати погашення в рублях, однак ті, що були випущені до 2018 року (включаючи облігації 2022 і 2042 років) не містять цього альтернативного валютного застереження і дозволяють здійснювати виплати лише в інших твердих валютах (долар, євро, фунт стерлінгів або швейцарський франк)", – зазначили в агентстві.

"Сьогодні" також розповідали, як росіяни масово продають награбоване в Україні, а також писали, чому російську нафту продають за безцінь, а вона все одно нікому не потрібна.