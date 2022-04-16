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Збитки непомірні! Чому РФ "не потягне" війну з Україною

Уляна Лебич
16 квітня, 10:55
Щодня Росія через нові санкції втрачатиме чималі суми

Нові санкції нищать економіку РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нові санкції проти Росії через розв'язану війну проти України завдаватимуть агресору 1 млрд доларів збитків щодня.

Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає 24 канал.

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З-поміж іншого майбутні санкції включатимуть запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту.

"Росії слід очікувати нового великого пакету санкцій. Країна-агресор втрачатиме 1 млрд доларів щодня. Нові санкції включатимуть ембарго з боку ЄС на російську нафту. Питання практично вирішене", – сказав він.