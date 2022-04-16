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Убытки непомерны! Почему РФ "не потянет" войну с Украиной

Ульяна Лебич
16 апреля, 10:55
Каждый день Россия из-за новых санкций будет терять немалые суммы

Новые санкции уничтожают экономику РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новые санкции против России из-за развязанной войны против Украины будут наносить агрессору 1 млрд долларов ущерба каждый день.

Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает 24 канал.

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В том числе, будущие санкции будут включать введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.

"России следует ожидать нового крупного пакета санкций. Страна-агрессор будет терять 1 млрд долларов ежедневно. Новые санкции будут включать эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть. Вопрос практически решен", – сказал он.