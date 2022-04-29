У деяких українців забиратимуть майно – кого може зачепити

Під час воєнного стану майно можуть вилучити на користь держави / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час дії воєнного стану в Україні військові адміністрації можуть вилучати майно у громадян на свої військові потреби.

Які для цього є підстави, і як власникам отримати компенсацію? Про це адвокат Віталій Жадобін розповів Mind.

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Хто і як може вилучити майно

Підставами для вилучення майна можуть бути такі документи:

стаття 41 Конституції України;

статті 346, 353 Цивільного кодексу України;

стаття 23 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";

Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану";

постанова Кабінету міністрів України "Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Отже, юридичну чи фізичну особи можуть позбавити права власності на певне майно. Це може бути, наприклад, транспорт. Його передають у власність держави та використовують в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

На мирній території під час воєнного стану майно можуть забрати тільки після погодження військового командування та виконкому чи військової адміністрації. Однак на території, де проходять бойові дії, військове командування може зробити це самостійно без додаткового погодження.

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Яка процедура має бути

Якщо у вас примусово забирають майно, то повинен бути складений акт, зразок якого затвердив Кабмін. У цьому документі зазначаються такі дані:

назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна;

інформація про власника цього майна;

інформація про документ, який встановлює право власності на майно (якщо такий є);

опис майна для ідентифікації;

сума виплачених коштів (якщо відшкодування вартості виплачують наперед).

Акт мають підписати обидві сторони, і з того моменту людина більше не є власником.

Як отримати компенсацію

Попередньо кошти можуть відшкодувати до підписання акта за рахунок держбюджету. Можливий також варіант "післяплати".

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"Компенсація-"післяплата" за примусово відчужене майно здійснюється протягом п'яти наступних бюджетних періодів (років) після скасування правового режиму воєнного стану за рахунок коштів державного бюджету", – йдеться у повідомленні.

Щоб отримати повну компенсацію, колишній власник повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна. Робити це треба після скасування воєнного стану, подати потрібно заяву, підписаний при вилученні акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Заяву можуть розглядати протягом 10 днів, а потім людина отримає висновок щодо компенсації та власне виплату.

Отримати статус безробітного тепер легше

"Сьогодні" розповідали, що Верховна Рада ухвалила закон про внесення деяких змін до умов соціального страхування безробітних.

Тепер оформити статус і отримувати допомогу можна, не відвідуючи центр зайнятості. "Сьогодні" вже розповідали, що подати заявку на отримання статусу безробітного та призначення виплат можна онлайн через "Дію".

Отримати статус безробітного можуть і внутрішньо переміщені особи, які не мають документів. Підставою оформлення та розрахунку суми виплат по безробіттю у цьому разі є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

Також на виплати можуть розраховувати люди, які формально не розірвали трудові договори з роботодавцями, але все ж не працюють.

Держава не позбавлятиме статусу безробітних тих українців, які перебувають на окупованих територіях чи в зонах бойових дій.

Однак суми виплат зменшилися. Скільки тепер отримуватимуть безробітні, читайте у нашому матеріалі.

Ми вже розповідали, де роботодавці готові брати працівників у свої компанії без резюме і платити по 20 тис. грн. Крім того, ми писали, що найвразливіші групи українців під час дії воєнного стану можуть розраховувати на ще одну грошову допомогу. Хто її може отримати, і які суми передбачені, читайте тут.