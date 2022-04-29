У некоторых украинцев будут забирать имущество – кого может затронуть

Во время военного положения имущество могут изъять в пользу государства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения в Украине военные администрации могут изымать имущество у граждан на свои военные нужды.

Какие для этого есть основания и как владельцам получить компенсацию? Об этом адвокат Виталий Жадобин рассказал Mind.

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Кто и как может изъять имущество

Основаниями для изъятия имущества могут быть следующие документы:

статья 41 Конституции Украины;

статьи 346, 353 Гражданского кодекса Украины;

статья 23 Закон Украины "О правовом режиме военного положения";

Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения";

постановление Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы осуществления полной компенсации за имущество, принудительно отчужденное в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Следовательно, юридическое или физическое лицо могут лишить права собственности на определенное имущество. Это может быть, к примеру, транспорт. Его передают в собственность государства и используют в условиях военного или чрезвычайного положения.

На мирной территории во время военного положения имущество могут забрать только после согласования военного командования и исполкома или военной администрации. Однако на территории, где проходят боевые действия, военное командование может совершить это самостоятельно без дополнительного согласования.

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Какая процедура должна быть

Если у вас принудительно забирают имущество, то должен быть составлен акт, образец которого утвердил Кабмин. В этом документе указываются следующие данные:

название военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении имущества;

информация о владельце этого имущества;

информация о документе, устанавливающем право собственности на имущество (если таковой есть);

описание имущества для идентификации;

сумма выплаченных средств (если возмещение стоимости выплачивается заранее).

Акт должны подписать обе стороны, и с того момента человек больше не является владельцем.

Как получить компенсацию

Предварительно средства могут возместить до подписания акта за счет госбюджета. Возможен также вариант "послеплаты".

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"Компенсация-"послеплата" за принудительно отчужденное имущество осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов (лет) после отмены правового режима военного положения за счет средств государственного бюджета", – говорится в сообщении.

Чтобы получить полную компенсацию, бывший владелец должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту отчуждения имущества. Делать это следует после отмены военного положения, подать нужно заявление, подписанный при изъятии акт и документ, содержащий заключение о стоимости имущества.

Заявление могут рассматриваться в течение 10 дней, а затем человек получит вывод о компенсации и выплате.

Получить статус безработного теперь легче

"Сегодня" рассказывали, что Верховная Рада приняла закон о внесении некоторых изменений в условия социального страхования безработных.

Теперь оформить статус и получать пособие можно, не посещая центр занятости. "Сегодня" уже рассказывали, что подать заявку на получение статуса безработного и назначения выплат можно онлайн через "Дію".

Получить статус безработного могут и внутренне перемещенные лица, не имеющие документов. Основанием оформления и расчета суммы выплат по безработице в этом случае есть информация из реестров и баз данных органов исполнительной власти.

Также на выплаты могут рассчитывать люди, которые формально не разорвали трудовые договоры с работодателями, но все же не работающие.

Государство не будет лишать статуса безработных украинцев, которые находятся на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Однако суммы выплат уменьшились. Сколько теперь будут получать безработные, читайте в нашем материале.

Мы уже говорили, где работодатели готовы брать работников в свои компании без резюме и платить по 20 тыс. грн. Кроме того, мы писали, что наиболее уязвимые группы украинцев во время действия военного положения могут рассчитывать на еще одну денежную помощь. Кто ее может получить и какие суммы предусмотрены, читайте здесь.