У кримчан скоротилися доходи – в чому причина

Зараз зарплати у всіх регіонах країни практично такі ж, як і в Криму

У Криму скоротилися рівень зарплат. Колаж: "Сьогодні"

У Криму через окупацію жителі недоотримують 20% зарплати, незважаючи на те, що спочатку доходи зросли, але потім йшли то вгору, то вниз.

Про це повідомляє телеграм-канал Центру економічної стратегії.

Так, середня зарплата в Криму в 2013 році склала 360 доларів на місяць, а в Севастополі – 390 доларів. Це трохи нижче, ніж в середньому по Україні (410 доларів на місяць), але вище, ніж в 15 областях країни.

Однак з часом в Україні доходи населення спочатку різко скоротилися, але потім відновилися.

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Раніше ми писали, що в Україні середня зарплата підвищилася до 14 313 грн в червні 2021 роки після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяців показник збільшився на 6%, а за рік (проти червня-2020) – на 23,6%.

При цьому середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року було в 2,4 рази вище мінімальної зарплати, яка встановлена на рівні 6000 грн.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.