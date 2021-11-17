У клієнтки Monobank за ніч зникли всі заощадження – куди поділися гроші

Клієнтка Monobank за одну ніч втратила всі гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

На Monobank поскаржився їх обурена клієнтка, у якої шахраї зняли з картки всі гроші.

Про це жінка написала на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За її словами, прокинувшись зранку вона побачила, що вночі з її картки Monobank було зроблено безліч транзакцій, а грошей на рахунку взагалі не лишилося.

Жінка розповідає, що шахраї списували різні суми від кількох гривень до кількох тисяч гривень, однак банк не запросив жодного підтвердження.

"Чому коли в Києві я хочу зробити оплату на 300 грн, мене не пропускає без підтвердження, а коли о 4-й годині ранку у мене починаються оплати в Wallmart, Ebay, Aliexpress, Anime Film, Moneymansexxlusive і т. д. то це взагалі не виглядає підозріло і не треба запитувати підтвердження?", – пише розгнівана клієнтка.

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Врешті співробітники банку порадили звернутися до поліції, а розглядають такі заяви протягом цілих двох місяців.

"Чому такий модний та сучасний банк не перевіряє та не блокує сумнівні транзакції? Як можна спати спокійно і не знати прокинешся ти завтра з грошима чи без копійки в кишені?!", – підсумувала жінка.

Що відповіли у Monobank?

Служба підтримки зреагувала на відгук і запевнила, що банк робить усе для захисту інтересів клієнта.

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"При цьому наші карти підтримують протокол захисту 3дс. Але не всі сайти його використовують і оплата може проходити просто за введеними даними з картки (без підтвердження), при цьому ризики за такими операціями сайти беруть на себе, а значить, успіх оскарження дуже високий", – написали співробітники Monobank.

У банку порекомендували нікому не передавати дані своєї картки, а також ніколи не вводити реквізити на сумнівних сайтах. Можно також активувати динамічний СВВ код через застосунок і контролювати свій інтернет-ліміт.

"Заявка щодо цієї ситуації перебуває в роботі у наших колег. Зараз ми очікуємо, що торгова точка зробить повернення на строк до 12 днів. У разі, якщо точка не здійснить повернення – ми готуватимемо пакет документів у платіжну систему для заперечення транзакцій", – також повідомили у Monobank.

10 прихованих функцій Monobank

Мало хто знає, але у мобільному застосунку Monobank є приховані функції, які не так просто активувати.

Наприклад, у разі довгого затиснення картинки "Банки", почнеться гра "Кіт-сосиска".

Також користувачам доступна функція режиму "інкогніто" та переказ грошей за допомогою андроїд-смартфона з NFC.

Про ці та інші функції, а також про спосіб їх активації читайте в нашому матеріалі.

Раніше "Сьогодні" писали, що з 12 грудня Monobank почне закривати картки в злотих, через їх непопулярність.

Ми також повідомляли, що Monobank планує створити власну мережу банкоматів.