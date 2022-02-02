"Тисячу Зеленського" дозволили витратити на комуналку – хто зможе це зробити

Хто ще зможе купити ліки та сплатити комуналку з "тисячі Зеленського" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Вакциновані обома дозами громадяни з інвалідністю 1 та 2 груп зможуть витратити "тисячу Зеленського" на лікарські засоби і комуналку.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

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Дата, коли ця можливість стане доступною для українців – поки що невідома. За словами Шмигаля, опція оплати комунальних послуг ще не підключена до програми.

Шмигаль нагадав, що люди 60 років та старше вже можуть витратити кошти на ліки і зазначив, що за 9 днів роботи нововведення українці витратили вже 132 млн грн на придбання лікарських засобів.

Також дію програми розширять на осіб від 14 років та додадуть нові послуги та товари до переліку. Підлітки зможуть витратити "тисячу Зеленського" на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

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Хто вже може витратити гроші на ліки?

З 24 січня українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу та зареєструвалися у програмі "єПідтримка", отримали можливість витратити свою виплату на купівлю ліків.

Щоправда, така можливість є лише у тих, кому виповнилося 60 років і більше. Для того щоб купити собі бажаний препарат або медтовар, потрібно скористатися віртуальною карткою або пластиковою карткою "єПідтримка".

Якщо у вашому смартфоні є функція NFC – ви можете просто розплатитися ним в аптеці, також це можна зробити пластиковою карткою, яку видають Monobank та "Альфа-Банк". У такому разі банківська система сама визначить ваш вік та пропустить платіж.

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Якщо ні карти ні відповідного смартфона у вас немає, то розрахуватись за ліки можна на сайті потрібної вам аптеки. Алгоритм здійснення платежу буде таким самим.

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