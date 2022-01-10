"Тисячу Зеленського" можна отримати на пластикову картку – як оформити її через Monobank

Гороховський анонсував пластикову "єПідтримку" / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнти Monobank, які оформили віртуальну карту "єПідтримка", можуть безкоштовно замовити її пластиковий варіант.

Про це у Telegram написав співзасновник банку Олег Горохівський.

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Функція стане доступною з 11 січня, зазначив Гороховський та додав, що доставку пластикової картки здійснюватимуть на обране вами відділення "Нової пошти".

Як отримати пластикову "єПідтримку"?

Для того, щоб випустити пластикову картку, необхідно оновити мобільний додаток Monobank до останньої версії та зайти в карту "єПідтримка".

Її потрібно висунути вліво та в меню вибрати опцію "Випустити пластикову картку".

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Випуск картки повністю безкоштовний, однак вам доведеться сплатити її доставку "Новою поштою".

Гороховський також розповів, що з моменту старту проекту українці оформили через Monobank 2,36 млн. карток "єПідтримка" та витратили близько 620 млн.грн.

Як отримати "тисячу Зеленського" через Monobank

Для оформлення картки "єПідтримка" через мобільний банк Monobank необхідно:

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оновити програму до останньої версії;

у верхньому меню вибрати функцію "Відкрити карту";

серед запропонованих варіантів вибрати "єПідтримка".

Після цього перейдіть в портал "Дія" і в розділі "Послуги" виберіть опцію "єПідтримка". Далі виберіть необхідну віртуальну картку та натисніть кнопку "Отримати допомогу".

"Сьогодні" також писали, з якими проблемами зіткнулися українці при оформленні "тисячі Зеленського" через Monobank та розповідали, що шахраї створили фейковий сайт Monobank.