"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: ТОП-3 трати українців

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Тисячу за вакцинацію проти COVID-19 українці найчастіше витрачали на книги, кіно та залізничні квитки.

Про це УНН розповіли у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України.

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Як українці витрачали гроші

На книжки – 613,5 млн грн;

На кіно – 468 млн грн;

На потяги (подорожі) – 209,2 млн грн.

Також відомо, що у рамках програми "єПідтримка" українці вже витратили 1,7 млрд грн. У міністерстві цифрової трансформації кажуть, що з них 8,7 млн. українців відкрили картки в банках, тоді як у 7,6 млн. українців подали заявки в "Дія", щоб отримати виплату від держави.

Що таке "тисяча Зеленського"

Це програма, згідно з якою всі вакциновані двома дозами проти COVID-19 українці отримували від держави 1 тисячу гривень.

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Вона отримала назву "єПідтримка". Грошові виплати мали підтримати бізнес, який найбільше постраждав від карантину.

Отже, витратити "тисячу Зеленського" можна було на:

квитки у кінотеатр, театр, музей чи концерт;

квитки на різні види транспорту у межах України;

абонемент у спортзал;

покупку книг.

Крім того, з 24 січня українським пенсіонерам дозволили витрачати "ковідну тисячу" на ліки. Витратити гроші в аптеці можуть люди старші за 60 років.

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Раніше стало відомо, що українці, які зроблять бустерне щеплення від коронавірусу, отримають додаткові гроші у рамках проекту "єПідтримка". Виплата становитиме 500 гривень.

Також "Сьогодні" вже розповідали, що українська влада планує розширити програму "єПідтримка" на дітей віком 14-18 років. Також опрацьовують рішення про таку можливість для дітей віком 12-14 років. Зокрема, за ці кошти можна буде сплатити позашкільну освіту. Коли запрацює послуга, ще не повідомили. Припускаємо, що з наступною хвилею виплат "тисячі Зеленського".