"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: ТОП-3 расходов украинцев

В рамках программы "єПідтримка" украинцы уже потратили 1,7 млрд грн / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Тысячу за вакцинацию против COVID-19 украинцы чаще всего тратили на книги, кино и железнодорожные билеты.
Об этом УНН рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.
Как украинцы тратили деньги
- На книжки – 613,5 млн грн;
- На кино – 468 млн грн;
- На поезда (путешествия) – 209,2 млн грн.
Также известно, что в рамках программы "єПідтримка" украинцы уже потратили 1,7 млрд грн. В министерстве цифровой трансформации говорят, что из них 8,7 млн украинцев открыли карточки в банках, тогда как в 7,6 млн украинцев подали заявки в "Дія", чтобы получить выплату от государства.
Что такое "тысяча Зеленского"
Это программа, согласно которой, все вакцинированные двумя дозами против COVID-19 украинцы, получали от государства 1 тысячу гривен.
Она получила название "єПідтримка". Денежные выплаты должны были поддержать бизнес, который больше всего пострадал от карантина.
Следовательно, потратить "тысячу Зеленского" можно было на:
- билеты в кинотеатр, театр, музей или на концерт;
- билеты на разные виды транспорта в пределах Украины;
- абонемент в спортзал;
- покупку книг.
Кроме того, с 24 января украинским пенсионерам разрешили тратить "ковидную тысячу" на лекарства. Потратить деньги в аптеке могут люди старше 60 лет.
Ранее также стало известно, что украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительные деньги в рамках проекта "єПідтримка". Выплата составит 500 гривен.
"Сегодня" уже рассказывали, что украинские власти планируют расширить программу "єПідтримка" на детей в возрасте 14-18 лет. Также прорабатывают решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет. В частности, за эти средства можно будет оплатить внешкольное образование. Когда заработает услуга – еще не сообщили. Предполагаем, что со следующей волной выплат "тысячи Зеленского".